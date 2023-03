Ces nouveaux emojis débarquent sur WhatsApp

Une prochaine mise à jour de la messagerie instantanée dévoilée mardi permettra de discuter avec une vingtaine de nouveaux symboles. Attention, les détenteurs d'appareils iOS et Android ne sont, pour l'heure, pas livrés à la même enseigne.

En 1995, il n'y en avait que 75. D'ici 2023, il y en aura plus de 3000. Malgré la multitude de choix possibles d'emojis, ceux-ci ne cessent d'augmenter. Et avec la prochaine mise à jour WhatsApp, les utilisateurs de la messagerie instantanée pourront discuter à l'aide de 21 nouveaux symboles.

C'est ce que montre la nouvelle version bêta de l'application révélée mardi 14 mars. Cette dernière contient des emojis inédits dont de nouveaux animaux, toujours plus de cœurs et plusieurs autres surprises.

Voici les 21 nouveaux emojis

WaBetaInfo a pu expérimenter ces nouveautés. Sur son site internet, le portail principal des mises à jour de WhatsApp révèle qu'un élan, un âne, une méduse, une oie et un toucan, entre autres, seront bientôt ajoutés à la rubrique «animaux». Les utilisateurs pourront par ailleurs bientôt se réjouir de la lavande, de l'edamame, du gingembre ainsi que d'une flûte, d'éventails et de hochets. Le clavier des emojis sur Whatsapp devrait également être complété par un peigne, le symbole WLAN, une sorte d'aile d'ange et trois nouveaux cœurs en rose, bleu clair et gris.

De nouvelles émotions et gestes s'apprêtent aussi à faire leur entrée sur WhatsApp. Parmi eux, WaBetaInfo cite notamment un emoji secouant la tête et deux emojis bien particuliers. Ces derniers représentent chacun une main qui peut être utilisée séparément, comme un geste de rejet, ou en combinaison, comme une sorte de high-five.

WaBetaInfo a eu accès à tous les nouveaux emojis Whatsapp, grâce à une version d'essai. Image: wabetainfo

Pour le moment, seulement disponibles sur Samsung

Les 21 nouveaux emojis ont été annoncés en automne 2022 lorsqu'ils avaient été inclus dans la liste officielle du Consortium Unicode. Il détermine le nombre et l'apparence des nouveaux emojis afin que ceux-ci puissent être inclus de manière uniforme sur des plateformes telles que WhatsApp et Telegram, mais aussi dans des systèmes d'exploitation tant iOS qu'Android.

Bien que disponibles, ces emojis inclus dans la version bêta de l'application ne sont pas encore accessibles au grand public. Restriction toutefois qui, d'après Netzwelt, ne devrait pas concerner les appareils Android.

La preuve: Seuls les détenteurs d'un smartphone Samsung (gauche) peuvent voir les nouveaux emojis, contrairement aux détenteurs d'un smartphone iOS (droite). Image: watson

Grâce à une petite astuce, les détenteurs d'appareils Android – et Samsung en particulier – peuvent déverrouiller les nouveaux symboles. Il leur suffit de mettre à jour la nouvelle version du clavier disponible dans la mise à jour du système «5.6.00.51».

Ca ressemble à ça: Si vous détenez un smartphone Samsung, vous pouvez vous rendre dans vos paramètres de clavier: une nouvelle version du système dit «5.6.00.51» est disponible. watson

Les emojis ne se trouveront alors pas directement sous les emojis dans WhatsApp, mais dans le clavier emoji d'Android. Ils pourront dès lors également être utilisés depuis l'application de messagerie instantanée.

