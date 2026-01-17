La dramaturge et peintre franco-suisse Valère Novarina est décédé

L'originaire de Genève s'est éteint en laissant ses oeuvres au monde. afp

Le dramaturge et peintre franco-suisse Valère Novarina est décédé

Le dramaturge, auteur et peintre franco-suisse Valère Novarina, est décédé à l'âge de 83 ans, a-t-on appris samedi auprès du régisseur de sa compagnie, confirmant des informations de presse.

Il s'est éteint à l'âge de 83 ans, a précisé Richard Pierre, régisseur général de la compagnie Union des contraires.

Auteur d'un théâtre surprenant et provocateur, il cultive très tôt une passion pour le langage. Ses textes, inclassables, touffus, en explosent les codes, entre poésie et théâtre. Ses pièces étaient jouées presque tous les ans au Festival d'Avignon, haut lieu de la création théâtrale en France.

Né à Genève, étudié à Paris

Né dans la banlieue de Genève, Valère Novarina passe son enfance et son adolescence au bord du lac Léman et dans la montagne. A Paris, il étudie la littérature et la philosophie, rencontre les metteurs en scène Roger Blin, Marcel Maréchal, l'écrivain et philosophe Jean-Noël Vuarnet, envisage brièvement de devenir acteur avant de se consacrer à l'écriture.

Une deuxième vocation pour le dessin et la peinture s'épanouit peu à peu, au service des personnages puis des décors des pièces qu'il met en scène lui-même à partir de 1986. Il était également fan de cirque et des acteurs comiques, Louis de Funès en tête, auquel il a consacré un texte, «Pour Louis de Funès».

(ats/afp)