Vidéo: watson

On sait quand Alain Chabat lance son émission (et le Qatar est dans le coup)

Il y a deux semaines, le célèbre Nul annonçait, au moyen d'une parodie du roi Charles III, qu'il allait débouler sur TF1 avec un nouveau late show. Aujourd'hui, on en sait plus mais... on est soudain très méfiant.

Il y a deux semaines, Alain Chabat faisait son grand retour dans un domaine où il excelle: le grand n'importe quoi. Alors que les yeux du monde étaient rivés sur Buckingham, la star française de l'absurde déboulait sur Twitter avec une parodie du roi Charles III et de ses petits soucis d'encre.

«Si j'ai pas de stylo, je signe avec quoi, moi? Avec ma bite?»

Une séquence qui poursuivait un autre but que celui (louable et salutaire, certes) de nous faire marrer. Le sketch était en réalité la bande annonce d'une grande nouvelle: Alain Chabat, sur TF1 avec un late show à l'américaine. Quand? Tous les soirs. Oui, mais quand? A 23h. OUI, MAIS QUAND? «Pas plus tard que bientôt», promettait l'acteur dans la vidéo.

A cause (ou grâce?) au Qatar

Cette semaine, quelques indiscrétions médiatiques nous offrent un peu plus à manger. A-t-on une date de lancement? Oui, le 21 novembre. Ah! Super! Sauf que l'émission de Chabat pourrait déjà avoir une date de fin. Mmmh... quoi? Oui, le 2 décembre. ATTENDEZ... CE NE SERAIT PAS le créneau d'une certaine Coupe du monde de foot qui va titiller le climat au Qatar? Affirmatif!

C'est «C médiatique» sur France 5 qui a révélé, cette semaine, que l'émission d'Alain Chabat ne devrait «comporter que dix épisodes», diffusés à 23h tous les soirs. Une programmation rendue possible par le décalage horaire qui sépare le Qatar et Paris.

Dix épisodes et puis s'en va? Dix épisodes en mode crash-test pour un vrai début en 2023? La chaîne, ainsi que le principal intéressé, n'ont pas encore confirmé ou infirmé ces indiscrétions.

On reste donc (déjà et prudemment) sur notre faim. (fv)