Alain Chabat se moque de Charles III et annonce un scoop

Alain Chabat, oui, THE Alain Chabat, vient de dévoiler un court sketch dans lequel il parodie la fameuse scène dans laquelle Charles III galère avec l'encre de sa plume. Non seulement deux autres stars apparaissent dans la vidéo, mais le créateur des Nuls en profite pour balancer... une grande nouvelle.

L'immense Alain Chabat qui se glisse dans la peau du tout frais roi Charles III, personne n'osait l'imaginer. Et pourtant, voilà que le papa des Nuls déboule, un vendredi à l'heure de l'apéro (et sur Twitter), avec un sketch parodiant la fameuse bataille du fils d'Elizabeth II avec sa plume récalcitrante.

Sur cette parodie, Léa Drucker campe Camilla et, en arrière-plan, on peut notamment découvrir l'humoriste Jamel Debbouze en larbin d'Alain Chabat.

«Si j'ai pas de stylo, je signe avec quoi, moi? Avec ma bite?»

«On ne m'a pas repassé mes lacets ce matin, je savais que ça allait être une journée de merde»

Vidéo: watson

Un sketch gratuit, comme ça, balancé un vendredi après-midi, juste pour le plaisir de faire rire? Pas vraiment.

En fin de séquence, on découvre que le Français le plus drôle du monde (oui, c'est objectif) fait ici la promotion d'un nouveau rendez-vous quotidien à la télévision. Et c'est (objectivement toujours) la meilleure nouvelle de la semaine:

ALAIN CHABAT PRÉSENTERA UN LATE-SHOW SUR TF1, TOUS LES SOIRS, À 23H.