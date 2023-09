Ce nouveau jeu «parfaitement idiot» est très dangereux

Popularisé par Tiktok, le jeu de la virgule est le nouveau challenge à la mode parmi les ados dans les cours d'école françaises. On vous en dit plus sur cette nouvelle tendance qui a déjà envoyé une lycéenne à l'hôpital.

Après le jeu du foulard ou le jeu de la cicatrice, TikTok popularise un nouveau défi inquiétant: le jeu de la virgule. Un procédé inspiré par le milieu du football qui prend de l'ampleur dans les cours d'école françaises depuis ce mois de septembre, avec des centaines de milliers de vues sur le réseau social. A tel point que certaines circonscriptions éducatives, comme l'académie de Bordeaux, alertée par la mère d'un élève, ont déjà réagi en appelant leur personnel pédagogique à être vigilant face à ce nouveau phénomène, relève TF1.

Ce jeudi matin, une lycéenne du département du Var a même dû être hospitalisée après avoir été victime de ce «jeu» à la mode, apprend-on dans le quotidien Var-Matin. Des parents et autres intervenants réagissent aussi sur le réseau social prisé des jeunes pour alerter sur le danger de cette pratique.

En quoi consiste ce nouveau «jeu»?

Le jeu de la virgule serait un clin d'oeil à un geste technique, aussi appelé «flip flap», exécuté par des stars du football comme Ronaldo. Il s'agit d'une feinte basée sur un changement soudain de direction: le joueur fait semblant de pousser le ballon de l’extérieur du pied, avant de le ramener de l’intérieur sur un même pas.

Dans le défi popularisé ces dernières semaines par TikTok, il s'agit de faire à peu près la même chose... sur la nuque d'un camarade. Le but étant de le prendre par surprise avec une seule main à la base de la nuque et de faire pivoter brusquement sa tête de droite à gauche, dans un mouvement de virgule.

Les victimes subissent donc ce geste sans s'y attendre la plupart du temps. Mais, effet réseau social oblige, le jeu s'est aussi transformé en compétition. Certains adeptes sur TikTok cherchent à mettre «la virgule la plus rapide de France» ou se vantent de maîtriser «l'art des virgules», rapporte Le Figaro. D'autres adolescents se mettent carrément en scène et pratiquent le geste sur un ami consentant.

Quels sont les dangers ?

On imagine aisément la violence d'un tel geste effectué sur une partie du corps fragile telle que la nuque. Et les conséquences peuvent effectivement être très graves.

«Se blesser ainsi, c’est parfaitement idiot» Dr Gérald Kierzek, urgentiste et directeur médical

de Doctissimo tf1

Le professionnel de la santé précise sur le site de TF1 : «Le cou est une zone stratégique et vulnérable dans le corps humain, on y trouve les muscles, les vertèbres qui permettent la mobilité de la tête et aussi tous les nerfs qui descendent du cerveau.» Il évoque sans détour un risque de «coup du lapin» et des lésions cervicales allant de l'entorse des vertèbres à la fracture, notamment de la 2e vertèbre cervicale. (anc)