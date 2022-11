Une Américaine cuisine des recettes inscrites sur les pierres tombales

Alors stagiaire aux archives numériques d'un cimetière de Washington, elle découvre le monde de la taphophilie, les passionnés de tombes et autres nécropoles. Elle lance un compte, sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram, dédié aux merveilles inattendues de ces lieux de recueillement et, en se renseignant, finit par dénicher la recette de Miller Dawson sur Internet.

C'est par hasard que Rosie Grant est tombée sur sa première recette d'outre-tombe, celle des sablés viennois de Naomi Odessa Miller Dawson, morte en 2009 à 87 ans et enterrée au cimetière de Green-Wood, à Brooklyn, New York .

Pourquoi Lausanne engage une personne pour s'occuper de la politique LGBTIQ+

Récemment, la Ville de Lausanne a désigné la personne qui sera en charge de mettre en place la politique LGBTIQ+ dans la capitale vaudoise. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Et pourquoi avoir attendu 2022? Réponses. 👇🏻

La semaine dernière, la Ville de Lausanne a trouvé la personne qui sera en charge de mettre en place la politique LGBTIQ+ dans la capitale olympique, dès 2023. Le but d'une telle démarche? Répondre aux demandes et aux besoins de la population, de plus en plus nombreux ces dernières années en raison notamment d'une plus grande visibilité de la thématique.