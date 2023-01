Vidéo: watson

Vous ne devinerez jamais qui a développé cette voiture de sport

La «Mada 9» est une voiture de sport élaborée pendant plus de cinq ans par des ingénieurs… afghans. Le prototype a été présenté à Kaboul et fait la fierté des talibans.

Ce nouveau véhicule taillé pour la vitesse n’est pas une Bugatti ni une McLaren. C'est le fleuron de l'automobile afghane, désormais aux mains des talibans, le groupe islamique qui a repris le pouvoir en Afghanistan depuis août 2021.

Cette supercar serait le résultat de cinq années de développement mené par une trentaine d'ingénieurs du fabricant ENTOP et de l’Institut technique professionnel d’Afghanistan (ATVI) à Kaboul.

La voiture, développée avant la prise de pouvoir, a été présentée par les talibans. Image: timesnownews

On ne sait encore rien de ses spécifications techniques et de ses performances. Pour le moment, le bolide est propulsé par le moteur d’une Toyota Corolla modifié qui est l’un des véhicules les plus populaires en Afghanistan. ENTOP, le fabricant compte propulser ensuite la Mada 9 avec un moteur électrique. Son prix et sa disponibilité restent également inconnus. Selon Mohammad Riza Ahmadi, le président d'ENTOP, la voiture sera vendue dans un premier temps en Afghanistan avant d'être un jour disponible sur le marché mondial.



Abdul Baqi Haqqani, ministre taliban de l’Enseignement supérieur, a loué les prouesses scientifiques du peuple afghan lors de la présentation de la voiture cette semaine et a déclaré que le pays veut montrer qu'il représente plus que la guerre et la souffrance. Selon lui, «les sciences religieuses et modernes pour le peuple» sont une priorité du gouvernement taliban.

Mohammad Riza Ahmadi, CEO du fabricant ENTOP, a déclaré que le véhicule serait terminé dans quelques semaines afin de pouvoir le présenter au Salon de l'automobile du Qatar en octobre. Il souhaite que la Mada 9 puisse donner à l’Afghanistan une visibilité sur la scène mondiale.



