L'artiste Mikaben meurt tragiquement en plein concert

Le chanteur Michael Benjamin, 41 ans, connu sous le nom de scène Mikaben, a été victime d’un malaise samedi soir durant son concert à Paris.

Michael Benjamin se produisait samedi 15 octobre avec le groupe haïtien Carimi lorsque le drame est arrivé. «Mikaben est décédé suite à un malaise survenu sur scène et malgré l’intervention des secours», a indiqué sur Twitter l’équipe de l’Accor Arena, se disant «terriblement affectée» par cette nouvelle. Le concert a été interrompu et la salle a été évacuée.

Six ans après sa séparation, le groupe de musique caribéen Carimi s’est retrouvé le temps d’un concert unique. Mikaben, qui venait de livrer une performance devant plus de dix mille personnes a salué le public avant de s’effondrer. Le chanteur s’est écroulé sur scène peu après 23 heures, pour ne jamais se relever, en dépit des premiers secours prodigués par une équipe médicale. Le décès a été déclaré une heure plus tard.

«C’est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s’éteindre. Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme» Ariel Henry, Premier ministre haïtien. Twitter

Né à Port-au-Prince en 1981 et fils du chanteur Lionel Benjamin, Mikaben était chanteur, compositeur et producteur. Il avait interprété plusieurs morceaux à succès avec le groupe Carimi, notamment Baby I Missed You ou Fanm sa Move. Mikaben était un artiste incontournable de la scène musicale caribéenne.



Suivi par plus d'un million d'abonnés sur Instagram, Mikaben était très proche de ses fans. Sur le réseau social, il avait pour habitude de partager ses projets musicaux et ses moments de vie. Il était également père de deux enfants.

(sbo)

