Un crash filmé de l'intérieur

Un petit avion avec quatre personnes à bord s'est écrasé à Panama City. L'un d'eux a filmé toute la scène avec son téléphone portable.

Ce sont des images spectaculaires, filmées depuis le cockpit d'un avion de tourisme le 1ᵉʳ mai dernier au Panama. L'appareil avec quatre personnes à son bord s'est écrasé à Panama City. L'un d'eux a filmé toute la scène avec son téléphone portable.

L'avion était en route depuis l'est du pays et avait presque atteint sa destination lorsqu'il s'est écrasé dans une rue non loin du centre de la capitale. En plus du pilote, trois employés du ministère de la Santé étaient à bord. Ils étaient sur le terrain depuis 20 jours et rentraient chez eux.

Les victimes ont pu quitter l'avion par leurs propres moyens après le crash, comme le montre la vidéo. Les autorités ont déclaré que personne à bord n'avait été grièvement blessé et aucune autre personne n'a été inclu dans l'accident. La route n'était pas très fréquentée ce jour-là, sans doute parce que le 1ᵉʳ mai est également un jour férié au Panama. Les autorités aériennes du pays ont ouvert une enquête sur les causes de l'accident. (Sbo)

