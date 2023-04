Vidéo: watson

Cette femme a passé 500 jours enfermée dans une grotte

Beatriz Flamini a participé à une expérience scientifique destinée à évaluer l'impact physique et mental d'un isolement total et d'une perte de repères temporels de longue durée en passant 16 mois dans une caverne.

Sportive de l'extrême, Beatriz Flamini a revu la lumière du jour vendredi 14 avril après avoir passé un total de 500 jours dans une grotte naturelle, coupée du monde à 70 mètres de profondeur.

Cette Espagnole de 50 ans, qui est remontée à la surface aidée par des spéléologues, a indiqué être descendue le 21 novembre 2021 dans cette grotte située à environ 10 km de Motril, une petite ville du sud de l'Espagne située en Andalousie. Soit un total de 508 jours exactement si on exclut les deux journées de la descente et de la remontée. Cependant, durant ces 16 mois, Beatriz Flamini a dû interrompre cette expérience et remonter environ une semaine à la surface pour des raisons liées à sa sécurité, avant de redescendre dans la grotte. Selon le quotidien espagnol El País, elle assure avoir passé ce laps de temps hors de la grotte seule et en isolement.

Ce séjour coupé du monde et situé dans les montagnes andalouses est le fruit d'une expérience scientifique destinée à évaluer l'impact physique et mental d'un isolement total et d'une perte de repères temporels de longue durée. Lors de la conférence de presse organisée à Motril deux heures après sa sortie de la grotte, Beatriz Flamini, s'est excusée plusieurs fois pour ses difficultés à trouver ses mots. Elle a expliqué qu'elle disposait simplement de livres, d'une lumière artificielle et de caméras pour enregistrer son expérience, mais qu'elle n'avait eu aucun appareil permettant de s'informer ou de mesurer le temps qui passe.



