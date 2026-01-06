en partie ensoleillé-5°
L'humoriste Claude-Inga Barbey est décédée à 64 ans

La comédienne, autrice et humoriste genevoise Claude-Inga Barbey, photographiée ici le mercredi 31 août 2022, à Geneve, est décédée à 64 ans.
Claude-Inga Barbey, satiriste genevoise bien connue en Suisse romande, qui cosignait cet automne encore une «Revue genevoise», s'est éteinte à 64 ans, des suites d'une maladie.
06.01.2026, 17:1506.01.2026, 17:21

Claude-Inga Barbey aurait voulu partir en toute discrétion, écrit notre confrère du Temps, mais l'annonce de son décès — «des suites d'une longue maladie» — a filtré.

Cette bourde de Cyril Hanouna sur Crans-Montana indigne

«Jusqu’au bout, elle aura fait le métier du rire, offrant, cet automne, avec son camarade Laurent Deshusses, une Revue genevoise corrosive et brillante, mais voilée par la mélancolie», peut-on lire.

La satiriste était connue notamment pour contrefaire des accents «d'ici et d'ailleurs», ainsi que ses chroniques dans divers médias.

(dag)

