L'humoriste Claude-Inga Barbey est décédée à 64 ans

Claude-Inga Barbey, satiriste genevoise bien connue en Suisse romande, qui cosignait cet automne encore une «Revue genevoise», s'est éteinte à 64 ans, des suites d'une maladie.

Claude-Inga Barbey aurait voulu partir en toute discrétion, écrit notre confrère du Temps, mais l'annonce de son décès — «des suites d'une longue maladie» — a filtré.

«Jusqu’au bout, elle aura fait le métier du rire, offrant, cet automne, avec son camarade Laurent Deshusses, une Revue genevoise corrosive et brillante, mais voilée par la mélancolie», peut-on lire.

La satiriste était connue notamment pour contrefaire des accents «d'ici et d'ailleurs», ainsi que ses chroniques dans divers médias.

