Vidéo: watson

Il a failli se faire bouffer par un ours

Le documentariste allemand Andreas Kieling a été attaqué et blessé par un ours lors d'un tournage en Roumanie. Il raconte.

Plus de «Société»

Le réalisateur allemand de documentaires animaliers Andreas Kieling a été attaqué et blessé par un ours lors d'un tournage dans les Hautes Carpates roumaines. De retour chez lui, il s'est adressé à sa communauté dans un message vidéo sur Facebook et a récapitulé ce qu'il s'est passé.

L'homme de 63 ans ne sait pas pourquoi l'attaque s'est produite. Cependant, il ne blâme pas l'ours, le reporter étant l'intrus sur le territoire de l'animal. Andreas Kieling est connu pour être toujours très proche des animaux sauvages dans ses documentaires animaliers. En 32 ans de carrière, il s'agit du cinquième accident majeur auquel il est confronté. Il n'est donc pas à sa première attaque d'ours, c'est même la troisième selon ses dires, et la pire.

Le comble étant que l'homme de 63 ans ne voulait pas filmer d'ours lorsque l'accident s'est produit. Lors de son tournage, il était à la recherche d'oiseaux, des cincles plongeurs et des pics tridactyles pour être précis. Heureusement pour lui, Andreas Kieling n'aura pas de séquelles permanentes. Il a été soigné par un chirurgien pour sa main gauche et son cuir chevelu blessés. Pas de panique, «tout ira bien», comme il le dit dans la vidéo.

Vidéo: watson

D'autres histoires d'ours

Il ouvre une poubelle et tombe nez à nez avec un ours Vidéo: watson

Un grimpeur se fait attaquer par un ours et se défend grâce au karaté Vidéo: watson

Un ours s'en prend à son dresseur durant un spectacle Vidéo: watson