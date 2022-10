Cette animation est tirée de l'Atlas Centennia , un guide cartographique interactif de l'histoire de l'Europe et du Moyen-Orient du début du XIe siècle au début du XXIe siècle montrant plus de 9 000 changements de frontières. Elle a été développée pour la recherche académique par des historiens, des politologues et des économistes.

La carte montre le vieux continent et les frontières telles qu'elles se sont déplacées à plusieurs reprises au cours des dix derniers siècles. Des zones dominantes comme le Saint Empire romain germanique, l'Empire ottoman ou l'Allemagne nazie grandissent et disparaissent en quelques secondes, des époques charnières qui ne sont qu'au final un grain de sable dans l'immense sablier du temps.

Le «crétin» James Corden banni brièvement d'un resto célèbre à New York

L'animateur ne peut plus aller manger au Baltazar, institution new-yorkaise. Le propriétaire du restaurant a dit que James Corden était le plus abusif des clients. Depuis, la star s'est excusée.

Voilà ce qu'il se passe quand on est un client célèbre et exécrable. Le restaurant new-yorkais, le Balthazar, véritable institution à Manhattan, a banni l'animateur américain James Corden. Le propriétaire de l'établissement, Keith McNally, a écrit ce lundi 17 octobre sur Instagram: «James Corden est un comédien extrêmement doué, mais un petit crétin d'homme. Et le client le plus abusif envers mes serveurs du Balthazar depuis l'ouverture du restaurant il y a 25 ans.»