pluie modérée
DE | FR
burger
Société
Animaux

La chimpanzé prodige Ai est morte au Japon

FILE--Chimpanzee Ai arranges cutouts of Japanese characters at Kyoto University&#039;s Primate Research Institute in Inuyama, central Japan, in this September, 1993 file photo. The 21-year-old &quot;g ...
Ai en 1993Image: KYOTO UNIVERSITY

La chimpanzé prodige «Ai» est morte

La primate, dont les capacités cognitives ont valu le surnom de «génie», est morte à 49 ans. Elle était capable de reconnaître les caractères chinois, l'alphabet latin et les chiffres arabes de zéro à neuf.
12.01.2026, 13:4812.01.2026, 13:48

Ai, une femelle chimpanzé capable de reconnaître plus de 100 caractères chinois et les lettres de l'alphabet latin, est morte à 49 ans, ont annoncé des chercheurs japonais.

Celle dont le nom signifie amour en japonais a participé à des études sur la perception, l'apprentissage et la mémoire qui ont fait progresser notre compréhension de l'intelligence des primates, a rappelé le Centre pour les origines évolutives du comportement humain de l'Université de Kyoto, dans un communiqué.

epa06358982 Chimpanzee Ai looks at visitors during a cognitive test at the Primate Research Institute of Kyoto University in Inuyama, Aichi Prefecture, central Japan, 29 November 2017 (issued 30 Novem ...
Ai en 2017Image: EPA

La primate est morte vendredi d'une défaillance d'organes et de maladies liées à la vieillesse, a expliqué l'université.

De nombreux articles scientifiques

Outre la maîtrise des caractères chinois et de l'alphabet, Ai savait aussi identifier les chiffres arabes de zéro à neuf et onze couleurs, avait assuré en 2014 le primatologue Tetsuro Matsuzawa, qui l'a accompagnée.

Lors d'une étude, on a présenté à Ai un écran d'ordinateur affichant le caractère chinois du rose, accompagné d'un carré rose et d'un carré violet. La chimpanzé a correctement choisi le carré rose, a indiqué Matsuzawa. Et lorsqu'on lui montrait une pomme, Ai sélectionnait sur l'écran un rectangle, un cercle et un point pour dessiner une «pomme virtuelle», soutient-il.

Les chimpanzés adorent l'alcool et ça en dit long sur les humains

Ses capacités cognitives ont fait d'elle le sujet de nombreux articles scientifiques, y compris d'études publiées dans la revue Nature, et lui ont valu le surnom de «génie» dans les médias grand public.

«Une base essentielle»

La chimpanzé, originaire d'Afrique de l'Ouest, est arrivée à l'université en 1977 et, en 2000, a donné naissance à un fils, Ayumu, dont les aptitudes ont attiré l'attention sur les études concernant la transmission des connaissances entre parents et enfants, a rapporté l'agence Kyodo News.

Ai, a 23-year-old prodigy chimpanzee, watches her male baby Ayumu curiously looking at toy bricks piled by Ai at Kyoto University Primate Research Institute, in Inuyama city, Aichi Prefecture, central ...
Ai et Ayumu en 200.Image: AP KYOTO UNIVERSITY PRIMATE RESE

Les travaux menés avec Ai ont contribué à établir «un cadre expérimental» pour comprendre l'intelligence des chimpanzés, «fournissant une base essentielle pour envisager l'évolution de l'esprit humain», assure le Centre, qui relève qu'«Ai était très curieuse et a participé activement à ces études». (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
5
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
de Niels Anner, Copenhague
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
1
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
de Valentin DIAZ, Bogotá
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
de Lucie LEQUIER, Londres, Royaume-Uni
Thèmes
Ce singe aime trop les bébés
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Camilla se confie sur une vieille agression: «Je me suis défendue»
Dans une interview diffusée mercredi à la BBC, la reine Camilla s'est confiée comme jamais auparavant sur une agression vécue lorsqu'elle était adolescente à bord d'un train. Un souvenir qui l'a durablement marquée.
«Adolescente, j'ai été agressée dans un train», a témoigné l'épouse du roi Charles III, dans l'entretien avec la BBC. «J'avais en quelque sorte oublié cet incident, mais je me souviens avoir été très en colère à ce moment-là», poursuit encore la reine, âgée de 78 ans, qui s'exprimait publiquement pour la première fois sur cette agression.
L’article