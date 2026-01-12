Ai en 1993 Image: KYOTO UNIVERSITY

La chimpanzé prodige «Ai» est morte

La primate, dont les capacités cognitives ont valu le surnom de «génie», est morte à 49 ans. Elle était capable de reconnaître les caractères chinois, l'alphabet latin et les chiffres arabes de zéro à neuf.

Plus de «Société»

Ai, une femelle chimpanzé capable de reconnaître plus de 100 caractères chinois et les lettres de l'alphabet latin, est morte à 49 ans, ont annoncé des chercheurs japonais.

Celle dont le nom signifie amour en japonais a participé à des études sur la perception, l'apprentissage et la mémoire qui ont fait progresser notre compréhension de l'intelligence des primates, a rappelé le Centre pour les origines évolutives du comportement humain de l'Université de Kyoto, dans un communiqué.

Ai en 2017 Image: EPA

La primate est morte vendredi d'une défaillance d'organes et de maladies liées à la vieillesse, a expliqué l'université.

De nombreux articles scientifiques

Outre la maîtrise des caractères chinois et de l'alphabet, Ai savait aussi identifier les chiffres arabes de zéro à neuf et onze couleurs, avait assuré en 2014 le primatologue Tetsuro Matsuzawa, qui l'a accompagnée.

Lors d'une étude, on a présenté à Ai un écran d'ordinateur affichant le caractère chinois du rose, accompagné d'un carré rose et d'un carré violet. La chimpanzé a correctement choisi le carré rose, a indiqué Matsuzawa. Et lorsqu'on lui montrait une pomme, Ai sélectionnait sur l'écran un rectangle, un cercle et un point pour dessiner une «pomme virtuelle», soutient-il.

Ses capacités cognitives ont fait d'elle le sujet de nombreux articles scientifiques, y compris d'études publiées dans la revue Nature, et lui ont valu le surnom de «génie» dans les médias grand public.

«Une base essentielle»

La chimpanzé, originaire d'Afrique de l'Ouest, est arrivée à l'université en 1977 et, en 2000, a donné naissance à un fils, Ayumu, dont les aptitudes ont attiré l'attention sur les études concernant la transmission des connaissances entre parents et enfants, a rapporté l'agence Kyodo News.

Ai et Ayumu en 200. Image: AP KYOTO UNIVERSITY PRIMATE RESE

Les travaux menés avec Ai ont contribué à établir «un cadre expérimental» pour comprendre l'intelligence des chimpanzés, «fournissant une base essentielle pour envisager l'évolution de l'esprit humain», assure le Centre, qui relève qu'«Ai était très curieuse et a participé activement à ces études». (jzs/ats)