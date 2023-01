Vidéo: watson

Cul nu, une nonne sexy se fait virer d'une cathédrale

Un mannequin habillé en bonne sœur sexy et une équipe de photographes ont été expulsés de la cathédrale de Sydney après qu'un fidèle les a surpris au milieu d'une séance photo.

Charlie Bakhos était à la cathédrale Sainte-Marie dans le quartier central des affaires de Sidney lundi 9 janvier lorsqu'il a repéré une femme légèrement vêtue sous un habit de nonne, laissant apparaître de la lingerie, des talons hauts et une paire de fesses très dénudées.

Trois autres personnes se trouvaient avec le modèle pour ce shooting photo jusqu'à ce que Charlie Bakhos se mette à filmer la scène et leur ordonner de quitter l'église immédiatement.



«Je ne sais pas qui vous a donné la permission de prendre des photos comme ça dans la cathédrale. Prenez vos affaires et sortez d'ici!»

On voit ensuite le modèle se détourner de la caméra et les techniciens se précipiter maladroitement pour ramasser leur équipement. Charlie Bakhos a enfoncé un peu plus le clou en leur demandant de supprimer les clichés car il y a un panneau qui stipule que les photos sont interdites dans la cathédrale.

Un porte-parole de l'archidiocèse catholique de Sydney a déclaré que la cathédrale devait être respectée, quelle que soit la foi d'un individu. Malgré tout, le bâtiment étant l'église la plus imposante d'Australie, elle est régulièrement sujette au vandalisme et aux comportements offensants.

(sbo)

Vidéo: watson

