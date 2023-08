Vidéo: watson

Cette crèche est interdite aux enfants

Retrouver son enfant intérieur et faire des colliers de pâtes, c'est possible en Ecosse, dans cette garderie pour adultes.

Pour aider ceux qui auraient du mal à sociabiliser ou à lâcher prise (et Dieu sait qu'il y en a), un établissement de la ville d'Édimbourg a trouvé une solution plutôt atypique en ouvrant une garderie... pour adultes.

Coloriage, bricolage, jeux interactifs et bienveillants: à la Big Kid Kindergarten, on part du principe que les adultes peuvent retrouver les enfants qu'ils étaient autrefois. Pour la modique somme d'une dizaine de francs, on vous autorise entre autres à jouer avec de la pâte à modeler et on vous raconte des histoires avant de faire la sieste.

Pour quelques heures, on vous proposera de laisser votre smartphone de côté ainsi que vos responsabilités. De plus, pratiquer des activités manuelles aurait véritablement des effets thérapeutiques sur les pensionnaires de ce jardin d'enfants fondé en 2023 par Soleil Kohl, une éducatrice diplômée de la petite enfance. (sbo)

