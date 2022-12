Cet apnéiste s'évanouit à plus de 120 mètres de profondeur

Une distance qui donne le vertige, mais vous avez bien lu, le record à atteindre pour la plongée en apnée est bien de 125 mètres sous le niveau de la mer. Pour atteindre ce genre de profondeur, les plongeurs peuvent utiliser des poids pour s’alourdir et ils font la descente avec un dispositif câblé et une équipe de plongeurs pour les remonter rapidement à la surface.

«Les nageuses», la véritable histoire derrière le film Netflix

Le dernier succès de Netflix est basé sur l'histoire vraie de deux sœurs. Il place la crise des réfugiés en Méditerranée dans la conscience collective et apporte une lueur d'espoir.

Par une nuit noire, les sœurs Sarah et Yusra Mardini plongent dans la Méditerranée. Non pas pour s'amuser, mais pour sauver des vies humaines. Elles se trouvent dans un canot pneumatique dont le moteur est cassé et qui menace de couler. Elles se trouvent quelque part entre la Turquie et l'île grecque de Lesbos.