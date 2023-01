Vidéo: watson

Les Anglais ont pris le métro en slip

À Londres, les pendulaires ont célébré ce dimanche un évènement annuel qui consiste à prendre le métro sans pantalon.

Pour remettre un peu de contexte, le No Trousers Tube Ride est originaire des États-Unis. Le principe est simple : les participants prennent le métro sans pantalon en prétextant l'avoir oublié par accident. À l'origine, c'est une troupe d'artistes du collectif new-yorkais Improv Everywhere, connu outre-atlantique pour ses flash mobs, qui ont eu l'idée en 2002 de prendre un jour le métro en slip.

Un happening qui est alors devenu un phénomène mondial, de New York à Berlin en passant par Londres. En 2012, 10 000 personnes ont fait tomber le pantalon dans plus de 27 pays et 59 villes différentes. Rien qu’à New York, l'évènement avait réuni plus de 4 000 personnes.

Pendant la pandémie, le No Trousers Tube Ride n'a pas eu lieu. Mais, après deux ans d'abstinence, les Londoniens ont finalement refait tomber le pantalon.

Vidéo: watson

De Londres à New York:

Les Anglais galèrent avec la neige

Vidéo: watson

Une fusillade dans le métro de New York fait 23 blessés et pas de morts

Vidéo: watson

Une fusillade dans le métro de New York fait 23 blessés et pas de morts

Vidéo: watson