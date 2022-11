Vidéo: watson

Il arrive à son propre mariage dans un cercueil

Aux Etats-Unis, un jeune marié est arrivé à son mariage à bord d’un corbillard, enfermé dans un cercueil. Sa vidéo, diffusée sur TikTok, lui a valu une volée de bois vert.

Placer son mariage sur le thème des funérailles est une idée saugrenue, mais qui a tout de même emballé ce jeune américain. Celui-ci a organisé l'arrivée à sa propre cérémonie à bord d'un corbillard enfermé dans un cercueil. Il a ensuite été transporté non sans peine par les demoiselles d'honneur qui ont amené le «défunt» marié jusqu'à sa dulcinée et ont ainsi créé la stupeur au sein de l'assemblée en sortant de sa boite. Le mariage a eu lieu aux États-Unis, selon le New York Post.

La vidéo, qui a été partagée sur TikTok, a été vue près de 9 millions de fois. Bien qu'elle ne révèle pas les réactions de la mariée, elle a certainement touché une corde sensible chez les internautes qui n'ont pas hésité à critiquer le choix du marié et son mauvais goût.

