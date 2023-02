Vidéo: watson

Ce robot a généré une sitcom éternelle: on vous laisse juger le résultat

La sitcom «Nothing, Forever» est diffusée sur Twitch de manière permanente et propose un divertissement au potentiel infini grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle.

À moins d'avoir vécu dans une grotte ces derniers mois, vous n'êtes pas sans savoir que le monde informatique vit une nouvelle ère: la démocratisation des intelligences artificielles.

La société Mismatch Media a décidé de mettre toute une industrie au chômage en créant une sitcom dont les situations, les personnages et les blagues sont générés automatiquement. Son nom: Nothing Forever. Le résultat est un ensemble de séquences humoristiques où quatre protagonistes sont mis en scène dans un appartement. Nothing Forever est inspiré de la série Seinfield, la sitcom de 1989 qui a influencé toutes les autres, et doit son nom à une séquence où Jerry Seinfield rencontre un producteur pour lui vendre le concept d'une série où il ne se passe rien: «a show about nothing».

Seinfield, la série sans qui Friends et How I Met Your Mother n'existeraient pas. Image: NBC

La série alterne entre les séquences dans un salon ou en plein stand-up, à l’image de Seinfield, la drôlerie en moins. En effet, l'intelligence artificielle a simplement assimilé la structure d'une sitcom qui consiste à créer une situation avec une punchline et une réaction entraînant rires et applaudissements.

C'est ainsi que la machine génère des scènes avec des blagues qui n'en sont pas et des réactions aux fraises, donnant ainsi à Nothing Forever une dimension complètement absurde. Quant à la réalisation, la série prend un parti pris rétro en offrant des graphismes pixelisés et des animations rigides qui rappellent les heures les plus sombres de Windows, ce qui rajoute à l'œuvre un apparat encore plus «WTF».

Cette «sitcom en continu» a été lancée en juin 2022 sur Twitch dans une sorte d’indifférence générale, avec une moyenne d'environ cinq spectateurs. Mais depuis deux jours maintenant, les stats s’envolent avec plus de 10 000 spectateurs. L’aspect participatif de Twitch est particulièrement pertinent pour ce type de concept, puisque la chaine devient alors une «watch party» communautaire où des milliers de téléspectateurs regardent et discutent sur le flux Twitch en même temps. Un OVNI visuel sans grand intérêt pour le moment, mais qui peut donner un aperçu de ce que pourrait être la télévision de demain.

(sbo)