Ce challenge TikTok va coûter des millions à Hyundai et Kia

Une défaillance technique de nombreuses Hyundai et Kia a permis à des internautes de pirater une centaine de véhicules en quelques mois. Suite aux accidents et décès comptabilisés aux Etats-Unis, des millions de voitures vont être révisées.

Plus de «Société»

C'est un challenge qui aura coûté gros à Hyundai et Kia. Jeudi 18 mai, le constructeur automobile sud-coréen et sa filiale ont annoncé débourser 200 millions de dollars, à la suite d'une action en justice. Comme le rapporte Reuters, les consommateurs des deux marques réclamaient, depuis plusieurs mois, une indemnisation financière après qu'une série de voitures ont été volées grâce à un défi diffusé sur TikTok.

Le «Kia Challenge», comme il s'intitule, consiste à contourner le système de sécurité des véhicules des Kia et des Hyundai. L'outil nécessaire à cette prouesse? Un simple câble USB, révèlent les «Kia Boyz», dont les vidéos ont permis des centaines de vols de véhicules à travers les Etats-Unis. Il s'agit d'un problème d'importance nationale, du point de vue de l'Administration américaine de la sécurité routière qui recensait, fin 2022, pas moins de «14 accidents et huit décès» liés à cette fraude.

Cet article pourrait vous intéresser: Voici Luvly, la future voiture électrique la moins chère d'Europe de Markus Abrahamczyk

Neuf millions de véhicules réparés

Comme l'explique Reuters, le Kia Challenge serait facile à réaliser, car de nombreuses automobiles Hyundai et Kia fabriquées entre 2015 et 2019 ne disposent pas d'antidémarrage électronique empêchant les entrées par effraction et donc, la possibilité pour les voleurs de contourner le système.

«La sécurité des clients est une priorité absolue», a affirmé Jason Erb, le directeur juridique des ventes américaines de Hyundai-Kia, face à une activité «criminelle croissante et persistante». Ce faisant, il a indiqué que neuf millions de véhicules dépourvus d'antivol seraient réparés.

En février 2023, le groupe sud-coréen avait déjà proposé des mises à jour de logiciels gratuites visant à prolonger la durée du son de l'alarme de 30 secondes à une minute, mais également à rendre indispensable la clé de contact pour démarrer les voitures concernées. Jusqu'à 145 millions de dollars avaient par ailleurs été débloqués afin de rembourser les pertes personnelles des propriétaires s'étant fait voler leur véhicule. (mndl)