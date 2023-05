Vous en avez marre des stalkers sur WhatsApp? Voici comment les éviter

L'application de messagerie partage d'office des informations que vous souhaiteriez peut-être garder privées, comme votre photo de profil par exemple. Pour savoir comment rester anonyme, suivez le guide!

Vous avez peut-être déjà reçu un message dans WhatsApp d'un utilisateur dont vous n'aviez pas enregistré le numéro dans votre téléphone. A moins qu'il ne vous communique directement son nom, difficile de savoir qui a envoyé le message et si même vous connaissez cette personne. Et si vous pouviez maintenant jouer les stalkers et voir la photo de profil de l'utilisateur, sans enregistrer l'utilisateur WhatsApp? Pas si simple.

En effet, la possibilité de voir la photo de profil d'un autre utilisateur sans l'enregistrer d'abord n'est en principe pas prévue par l'application de messagerie. Néanmoins, vous pouvez toujours ajouter le numéro à votre répertoire et le supprimer après un bref coup d'œil à la photo de profil... Mais si vous avez affaire à un petit malin, ce dernier aura protégé ses données de manière à rendre cette manipulation obsolète... Et si vous pouvez le faire pour les autres, ils peuvent le faire aussi pour vous.

Pour empêcher d'être stalker sur WhatsApp et donc protéger vos données et votre photo de profil, voici la marche à suivre:

Comment faire?

Ouvrez votre application WhatsApp, cliquez sur «Paramètres», puis «Confidentialité» puis« Photo de profil». Vous aurez alors le choix entre ces quatre options différentes:

«Tout le monde»: toute personne possédant votre numéro peut voir votre photo de profil dans WhatsApp, même si vous n'avez pas enregistré cette personne comme contact.

toute personne possédant votre numéro peut voir votre photo de profil dans WhatsApp, même si vous n'avez pas enregistré cette personne comme contact. «Mes contacts»: tous les utilisateurs dont vous avez saisi le numéro de téléphone dans votre propre répertoire voient votre photo de profil.

tous les utilisateurs dont vous avez saisi le numéro de téléphone dans votre propre répertoire voient votre photo de profil. «Mes contacts sauf ...»: vous pouvez ici choisir quel contact aura accès – ou pas – à votre photo de profil.

vous pouvez ici choisir quel contact aura accès – ou pas – à votre photo de profil. «Personne»: aucun utilisateur, ni même vos contacts, ne peut voir la photo de votre profil.

Choisissez toujours vos paramètres de confidentialité avec soin, ceci afin d'éviter toute utilisation abusive des informations de votre profil. Evitez notamment la première option si vous ne voulez pas que des inconnus aient accès à votre photo de profil.

(t-online, Marc Stöckel) / Traduit et adapté de l'allemand par sia