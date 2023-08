Youtube a une nouvelle astuce pour vous forcer à regarder ses pubs

Plusieurs nouveautés actuellement en test devraient arriver sur la très populaire plateforme de vidéos en ligne. Des experts craignent toutefois que l'une d'entre elles ne fassent fuir les utilisateurs.

Ignorer les publicités intégrées aux vidéos Youtube risque de ne plus être aussi facile qu'avant. Une porte-parole de l'entreprise américaine a confirmé lundi 21 août au média Search Engine Land le déploiement de plusieurs nouveautés actuellement en test sur la fameuse plateforme de vidéos.

Parmi ces dernières, on apprend que le bouton «Passer les annonces» jusqu'à présent situé en bas à droite des contenus diffusés a été retravaillé: il devrait désormais être plus petit, plus transparent et arrondi.

«Nous testons une mise à jour de la conception du bouton "Passer les annonces" sur toutes les plates-formes» Porte-parole de Youtube Search engine land

Système économique affecté?

Si la firme justifie cette modification par des raisons esthétiques, reste que la visibilité réduite de ce bouton dissuadera davandage l'utilisateur de passer l'annonce retransmise. Et comme le note BFM TV, ceux alors lassés de voir passer la publicité pourraient ainsi être plus enclins à opter pour YouTube Premium, le service d'abonnement payant à la plateforme permettant de complètement se débarrasser des publicités.

Parmi les quelques utilisateurs ayant été invités à essayer la nouvelle version de Youtube, beaucoup dont Thomas Eccel, expert chez Google Ads, craignent que cela n'impacte le système économique principal de Youtube:

«J'ai repéré ce très petit bouton "Passer les annonce". Il semble que Google le teste. Il a un nouveau format et est bien plus petit qu'auparavant. Si cela est déployé, cela affectera le taux de visionnage et les dépenses des campagnes» Thomas Eccel, expert chez Google Ads twitter

Ces risques ne semblent toutefois pas influer sur les ambitions de Youtube. Bien au contraire: toujours d'après Search Engine Land, la plateforme a également décidé de bloquer l'accès aux internautes utilisant un bloqueur de publicités, via une fenêtre pop-up impossible à fermer pendant au moins 30 secondes. (mndl)