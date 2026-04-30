Les chats montrent clairement quand ils n'aiment pas quelqu'un. Une étude s'est penchée sur les raisons de ce comportement. Image: bedo / getty-images

Les chats ne vous aiment pas? Cette étude explique pourquoi

Des études le confirment encore et encore: les chats sont plus sociaux qu'on ne le pensait. Une nouvelle expérience montre même qu'ils ne se montrent distants qu'envers certaines personnes.

Laura Helbig / t-online

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Les chats ont la réputation d'être têtus et égoïstes. Contrairement aux chiens, ils n'obéissent que lorsqu'ils en ont vraiment envie. Cela ne signifie pas pour autant que les chats n'apprécient pas les humains, mais simplement qu'ils se laissent plus difficilement dresser et ont leur propre caractère.

Certaines personnes ne peuvent pas les supporter pour cette raison. Mais peut-être que ces animaux savent sur nous quelque chose que nous ignorons nous-mêmes. Selon une étude, les chats ne se comportent pas de manière catégoriquement distante envers les humains en général, mais seulement envers certains d'entre eux.

Qui prête attention aux chats en reçoit en retour

Dans cette étude, menée par deux chercheuses en comportement animal de l'Oregon State University et publiée dans la revue spécialisée Behavioural Processes, le comportement de 46 chats a été observé. 23 de ces animaux vivaient en refuge, et les 23 autres avaient un propriétaire.

Chaque chat était placé dans une pièce avec une personne qui lui était inconnue. Les participants avaient pour consigne d'ignorer le chat pendant deux minutes. Ils pouvaient ensuite s'occuper des animaux; les caresser, jouer avec eux, appeler leur nom. Tant chez les animaux de refuge que chez les chats domestiques, les scientifiques ont fait la même observation: plus on leur manifestait d'attention, plus ils en accordaient en retour.

A l'inverse, si les animaux étaient ignorés, ils ignoraient eux aussi les humains. Ainsi, ceux qui n'aiment pas les chats parce qu'ils ne viennent pas se blottir contre eux ou ne leur prêtent pas attention pourraient en être eux-mêmes responsables.

Des animaux plus sociaux qu'on ne le pense

L'attention des chats a cependant ses limites. Car l'expérience a également montré qu'il était important pour ces animaux de conserver le contrôle. L'étude précise:

«Ils ne sont pas fondamentalement distants. Mais ils veulent avoir le choix»

Lorsqu'un chat en a assez des câlins, il convient donc de le laisser partir.

Plusieurs études montrent que les chats sont plus sociaux qu'on ne le pensait jusqu'ici. Ainsi, une recherche de 2017 a notamment démontré que certains chats préfèrent les interactions avec les humains, même au détriment de la nourriture et des jouets.