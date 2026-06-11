Malgré des conditions favorables, les taux hypothécaires ne devraient pas baisser dans les prochains mois en Suisse. Image: Imago / Comparis, montage watson

Immobilier: Voici ce qui bloque la baisse des taux d'intérêt en Suisse

Malgré la faible inflation et la politique souple de la BNS, les hypothèques à taux fixe ne devraient pas baisser en Suisse. La faute notamment aux marchés et aux tensions géopolitiques. On fait le point.

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Malgré une inflation modérée et une politique monétaire souple de la Banque nationale suisse (BNS), les hypothèques à taux fixe ne devraient pas baisser dans les prochains mois, affirme Comparis. Le comparateur pointe trois raisons à cette persistance: la hausse des taux d'intérêt à long terme sur le marché des capitaux, l'endettement public élevé et les risques géopolitiques.

Les taux indicatifs publiés par plus de 30 établissements de crédit pour les hypothèques à taux fixe sur dix ans s'élèvent actuellement à 1,86% (au 8 juin), soit 0,07 point de pourcentage de moins qu'en début d'année (1,93%).

Une exception suisse qui a ses limites

Les coûts de refinancement des banques, appelés «swaps», ont peu évolué sur la même période: le swap sur 10 ans en CHF se situe à 0,68%, contre 0,33% en début d'année. Le rendement des obligations à 10 ans de la Confédération a, pour sa part, augmenté de 0,15 point de pourcentage, passant de 0,33% à 0,48%. Le taux d'inflation suisse s'élevait quant à lui à 0,6% en mai sur un an.

Le taux Swap, qu'est-ce que c'est? Le taux Swap est le coût auquel les banques peuvent échanger de l’argent à court terme contre un taux fixe sur plusieurs années. Il sert de référence pour calculer le taux des hypothèques à taux fixe: plus le taux swap augmente, plus les hypothèques fixes deviennent chères.

Si la Suisse reste une exception grâce à la solidité de ses finances publiques et à son statut de valeur refuge, elle ne peut pas se soustraire entièrement aux évolutions des marchés internationaux des capitaux, où les rendements des obligations d'Etat à long terme ont également progressé en Europe ces derniers mois.

Comparis s'attend donc à ce que les taux indicatifs des hypothèques à taux fixe restent stables ou augmentent légèrement. Pour Dirk Renkert, expert Argent chez Comparis:

«Ceux qui doivent prolonger une hypothèque ces prochains mois ne devraient pas miser sur des taux nettement plus bas. De nombreux éléments indiquent que la pression à la hausse sur les hypothèques à taux fixe persistera.»

L'économie et l'inflation suisses comme plus-value

L'économie suisse continue de faire preuve de résilience malgré les nombreuses incertitudes. La croissance reste certes inférieure à la moyenne, mais aucune récession ne se profile à l'horizon.

Le marché du travail est robuste, le chômage faible et le climat de consommation s'est stabilisé. En comparaison, de nombreuses économies européennes peinent encore avec des problèmes structurels. Dirk Renkert analyse:

«La Suisse est l’une des économies les plus résilientes d’Europe (…) Avec la forte hausse des prix de l’énergie et le renchérissement général, les craintes d’une déflation se sont également dissipées. Par conséquent, il n’y a pas de pression immédiate sur la BNS.»

L'inflation modérée est l'une des principales raisons de la stabilité de la Suisse. Malgré les tensions au Moyen-Orient, qui ont temporairement fait grimper les prix de l'énergie et perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'inflation demeure dans la fourchette cible de la BNS (0 à 2%), souligne Comparis.

La demande accrue de francs suisses, liée aux incertitudes sur les marchés financiers internationaux, a par ailleurs renforcé la monnaie helvétique, ce qui compense une partie du renchérissement mondial en faisant baisser le coût des importations.

«Le franc fort agit comme une protection contre l’inflation pour la Suisse (…) Du point de vue actuel, il ne faut donc pas s’attendre à ce que la BNS modifie sa politique monétaire.» Dirk Renkert, expert Argent chez Comparis.

Des signaux d'alerte

Si l'inflation suisse s'est apaisée, les taux d'intérêt à long terme restent sous pression à l'échelle mondiale. En cause: l'explosion de la dette publique dans de nombreux pays industrialisés. Les Etats-Unis sont particulièrement concernés, avec une dette publique qui approche les 40 billions de dollars et des besoins de financement en augmentation.

En Europe également, les vastes programmes de dépenses pèsent sur les budgets publics. Résultat: les investisseurs exigent des primes de risque plus élevées sur les emprunts d'Etat à long terme, ce qui fait grimper les rendements.

«Longtemps, les Etats ont pu augmenter leur dette de manière presque illimitée, sans que cela n’ait d’incidence majeure sur les coûts de financement. Nous observons maintenant un renversement de tendance.» Dirk Renkert, expert Argent chez Comparis.

Tous les yeux rivés sur le Moyen-Orient

Au-delà de la dette publique, la situation géopolitique reste le principal facteur d'incertitude pour les mois à venir. Les tensions au Moyen-Orient sont suivies de près par les marchés financiers. Une nouvelle escalade pourrait faire bondir les prix de l'énergie et provoquer de nouvelles difficultés pour le commerce mondial.

Le tableau qui se dégage pour le marché hypothécaire suisse est contrasté. D'un côté, la faible inflation, la stabilité économique et la politique monétaire inchangée de la BNS jouent en faveur des emprunteurs.

De l'autre, la hausse des dettes publiques, les risques géopolitiques et la progression des rendements sur les marchés internationaux des capitaux empêchent toute baisse significative des taux hypothécaires à long terme. Dirk Renkert conclut:

«Les taux hypothécaires suisses se trouvent dans une situation délicate, au carrefour d’une politique monétaire toujours souple de la BNS et de la hausse des taux du marché des capitaux à long terme.»

(ysc)