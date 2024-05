Voici 6 faits surprenants sur la bière en Suisse. Image: watson

6 faits surprenants sur la bière en Suisse

Quelle est la bière favorite des Suisses? Combien de litres boit-on par année? Nous avons réuni les faits les plus passionnants sur cette boisson afin que vous puissiez briller lors de votre prochain apéro. A la vôtre!

Julia Neukomm Suivez-moi

Plus de «Société»

En Suisse, la bière est partout, que ce soit à travers les nombreuses variétés de boissons locales, les nombreuses brasseries ou tout simplement le plaisir de la boire. Pour cette raison, watson a réuni les faits et chiffres les plus importants à son sujet.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Il doit être consommé avec modération. Si l'un de vos proches ou vous-même êtes touchés par une problématique d'alcool, la Croix-Bleue peut vous venir en aide.

Quelle quantité de bière boivent les Suisses?

L'année dernière, les Helvètes ont bu en moyenne 50,7 litres de bière. Cela représente une baisse de 2,8% par rapport à l'année précédente (53,5 litres). Par rapport à 1990, les Suisses boivent même environ 20 litres de bière en moins par an.

Image: watson

La bière favorite des Suisses

Selon l'Association suisse des brasseries, le style de bière «Lager hell», autrement dit la bonne vieille blonde, est de loin le type de bière le plus consommé en Suisse. Les boissons houblonnées sans alcool sont également de plus en plus populaires: sur cinq ans, la bière sans alcool a enregistré une croissance de 70%. En 2023, une bière sur 16 était commandée sans alcool.

bier.swiss/watson

Une étude de Brack.ch confirme les chiffres de l'Association suisse de la bière: la lager est la plus achetée sur la plate-forme de vente, avec une part de commande de 39%. Le site a donc également doté son assortiment d'un grand choix en la matière avec 143 bières blondes.

bier.swiss/watson

L'étude montre en outre que la bière est une boisson particulièrement appréciée en été. Le nombre croissant de commandes en témoigne:

20°C et 30°C: plus 22%.

30°C et 40°C: plus 64%.

40°C: plus 50%.

Les entreprises de bière suisses

Selon Handelszeitung, le grand groupe Feldschlösschen est le plus important producteur de bière suisse. Celui-ci confectionne environ 40% des boissons houblonnées de Suisse. En deuxième position des producteurs les plus conséquents, on trouve Heineken avec une part de 16,5%. La brasserie Locher (14%) et Ramseier (10%) sont également en tête.

bier.swiss/watson

En sachant que les lagers sont particulièrement appréciées, nous avons examiné de près les plus connues des différentes brasseries. Feldschlösschen est ainsi responsable de la production des bières suivantes: Cardinal, Hürlimann, la Gurten Bier Blonde, Super Bock, Valaisanne et bien sûr... Feldschlösschen.

Les marques Calanda, Eichhof, Ittinger Bier, Haldengut, Heineken, Birra Moretti, Ziegelhof sont produites par Heineken Switzerland. La brasserie Locher AG brasse, quant à elle, les Appenzelloises Quöllfrisch, Vollmond et Brand Löscher.

Image: watson

Les meilleures bières de Suisse

Les Swiss Beer Awards ont lieu chaque année et les lauréats 2024 sont tombés. Un jury composé de 80 personnes a dégusté les 550 bières présentées cette année pour finalement couronner les gagnantes.

bier.swiss/watson

Combien y a-t-il de brasseries en Suisse?

Bien que la consommation de bière des Suisses ait diminué au cours des dernières années, le paysage brassicole évolue sans cesse. Selon les derniers chiffres, il y avait environ 1192 brasseries en Suisse en 2023. Il s'agit certes d'un léger recul par rapport à l'année record 2021 (1278 brasseries), mais d'une nouvelle augmentation par rapport à 2022 (1179 brasseries).

bier.swiss/watson

Les brasseries de notre pays ont produit, en 2023, un total de 3 596 549 hectolitres de bière, selon leur association. Avec 200 entreprises actives dans le domaine, le canton de Berne est celui qui brasse le plus de bière au niveau national. Le canton de Zurich est le deuxième le plus actif avec 164 brasseries.

La bière en Europe

Avec 139 brasseries par million d'habitants, la Suisse a de loin la plus forte densité en Europe. Elle est suivie par la République tchèque (55) et les Pays-Bas (53).

En 2022, la République tchèque était le pays européen où l'on buvait le plus de bière, avec une consommation annuelle de 136 litres par habitant. Cette année-là, la Suisse s'est hissée à la 17e place. Il n'existe pas encore de chiffres pour 2023.

bier.swiss/watson

Envie de voir au-delà de la Suisse? Alors, vous trouverez, ici, les bières les plus populaires pour chaque pays européen – du moins selon Epic Maps:

Image: watson

Écrivez-nous votre astuce bière dans les commentaires ci-dessous si nous avons oublié votre bière préférée. 👇