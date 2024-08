La télévision et le cinéma rendent hommage à Alain Delon

Arte bouleverse également sa grille pour programmer en début de soirée lundi «Mélodie en sous-sol» (1963) d'Henri Verneuil ainsi que «Les félins» de René Clément (1964), tandis que la chaîne C8 a annoncé deux soirées hommage avec mardi «Soleil rouge» (1971), un western de Terence Young, avec Charles Bronson, Toshiro Mifune et Ursula Andress, et «Le cercle rouge» (1970) de Jean-Pierre Melville mercredi.

«La piscine» et un doc portrait «Romy et Alain, les éternels fiancés» sur RTS2 , «Le samouraï» sur France 2 ou encore «Mélodie en sous-sol» et «Les félins» sur Arte : les chaînes de télé bousculent leurs programmes pour rendre hommage à Alain Delon, décédé dimanche à l'âge de 88 ans.

Madonna fête ses 66 ans: on vous raconte sa folle histoire

La Material Girl souffle ce vendredi 16 août ses 66 bougies. Retour sur la vie tumultueuse de la star, de son éducation strictement catholique aux scandales qui auront fait trembler plus d'un prêtre, en passant par des tubes mythiques et un record battu cette année au Brésil.

Elle incarnait la petite Américaine parfaite. Avant de devenir l'incarnation du mal selon l'Eglise. Une gentille fille du Michigan, avec des origines italiennes, canadiennes et françaises, peu sûre d'elle, douée à l'école, orpheline de sa mère et qui rêve de devenir danseuse ou bonne sœur. Madonna Louise Ciccone, la jeune pom-pom girl à l'éducation catholique, a finalement préféré danser devant des croix en feu. Au sens propre et figuré. On y reviendra.