La télévision et le cinéma rendent hommage à Alain Delon

Les chaînes de télévision françaises et suisses adaptent leurs grilles pour rendre hommage à Alain Delon, décédé à l'âge de 88 ans.

«La piscine» et un doc portrait «Romy et Alain, les éternels fiancés» sur RTS2, «Le samouraï» sur France 2 ou encore «Mélodie en sous-sol» et «Les félins» sur Arte: les chaînes de télé bousculent leurs programmes pour rendre hommage à Alain Delon, décédé dimanche à l'âge de 88 ans.

Dès 20h50 dimanche soir, RTS2 diffusera «La piscine» (1969), film incandescent qui scelle ses retrouvailles à l'écran avec son ancienne compagne Romy Schneider. Sur France 2 à 21h00, «Le samouraï» (1967), chef d'oeuvre de Jean-Pierre Melville dans lequel Alain Delon incarne un tueur à gages.

Les autres antennes du groupe proposeront également les grands films de Delon, à commencer par «Plein soleil» (1960) sur France 3 lundi soir, long-métrage de René Clément qui a révélé l'acteur au grand public, et «Monsieur Klein» (1976) de Joseph Losey, particulièrement cher au coeur de l'acteur qui en était également producteur, sur France 5 vendredi soir en première partie de soirée.

Arte bouleverse également sa grille pour programmer en début de soirée lundi «Mélodie en sous-sol» (1963) d'Henri Verneuil ainsi que «Les félins» de René Clément (1964), tandis que la chaîne C8 a annoncé deux soirées hommage avec mardi «Soleil rouge» (1971), un western de Terence Young, avec Charles Bronson, Toshiro Mifune et Ursula Andress, et «Le cercle rouge» (1970) de Jean-Pierre Melville mercredi.

Plusieurs plateformes de streaming proposent également des films d'Alain Delon comme la très cinéphile Mubi, OCS ou Canal.

En salles à Paris

A Paris, plusieurs salles proposent aussi certains de ses chefs-d'oeuvre.

Selon le site Allociné, «Le Guépard» (1963) de Luchino Visconti est visible dans quatre cinémas parisiens, tandis que «Rocco et ses frères» (1960), autre classique de Visconti, est projeté dimanche au Champo à Paris. (tib/ats)