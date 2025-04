On sait de quoi l'actrice de 39 ans est décédée.

Les causes du décès de Michelle Trachtenberg enfin révélées

L'actrice est décédée en février. On sait désormais de quoi Michelle Trachtenberg est morte à l'âge de 39 ans seulement.

Jennifer Doemkes / t-online

Enfant, Michelle Trachtenberg avait déjà joué dans des sitcoms américaines telles que Clarissa et All My Children. Elle a célébré sa grande percée à l'adolescence avec le rôle de Dawn Summer dans la série Buffy contre les vampires. Elle y incarne la petite sœur du personnage principal. Quelques années plus tard, elle acquiert une nouvelle renommée en incarnant Georgina Sparks dans la série Gossip Girl.

Ces derniers temps, les choses sont cependant plus calmes pour Michelle Trachtenberg. Elle n'était presque plus devant la caméra et on disait qu'elle avait des problèmes de santé. Le 26 février, l'actrice a été retrouvée morte dans son appartement new-yorkais. Elle est décédée à seulement 39 ans.

Causes naturelles

Sa mort n’a pas été considérée comme suspecte, mais la cause exacte devait être déterminée. Il y a désormais une certitude: comme l'a confirmé le bureau du coroner au magazine People mercredi, Michelle Trachtenberg est décédée de causes naturelles en raison de complications liées au diabète.

Après que la nouvelle de sa mort a été connue, de nombreuses spéculations ont eu lieu sur la cause de ce décès. Plusieurs médias américains ont rapporté que Michelle Trachtenberg avait dû subir une transplantation du foie il y a quelques mois et que son corps aurait rejeté l'organe.

«Elle était vraiment, vraiment malade et parlait ouvertement aux gens sur ses difficultés», ont révélé des sources proches de l'actrice. On le remarquait également: Michelle Trachtenberg était récemment très pâle et beaucoup plus mince que d’habitude. On ne sait pas si cela était lié à son diabète.