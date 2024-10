Le Britannique Tim Howell a sauté en wingsuit du Kilimandjaro. Cette montagne s'avère être un vrai défi pour les amateurs de ce sport extrême.

Plus de «Société»

Le Kilimandjaro, ou le «toit de l’Afrique», est une montagne tanzanienne qui culmine à une altitude de 6000 mètres. De la haute-montagne qui offre pourtant la possibilité de marcher jusqu'au sommet, sans cordage ni expérience technique de l'escalade. Si elle est accessible pour les randonneurs, son manque de verticalité est un vrai défi pour les base-jumpers.

Le Britannique Tim Howell a réussi le deuxième saut en wingsuit du Kilimandjaro. Ce sport extrême nécessite d'avoir une chute libre depuis une falaise afin d'avoir suffisamment de vitesse et d'altitude pour pouvoir voler. Or les pentes douces du Kilimandjaro n'offrent pas les meilleures conditions pour voler depuis son sommet.