L'installation vidéo à New York. Image: keystone

Seins et fesses à l'air: rien ne va plus entre Dublin et New York

Un écran géant et circulaire relie numériquement Dublin et New York. L'idée? «Rapprocher les gens». Les passants des deux villes peuvent se voir et se faire signe. Sur le papier, le concept est génial. Cependant, l'expérience n'a pas tardé à tourner au vinaigre.

Cela n'a pas duré longtemps: moins d'une semaine après leur mise en service, deux installations publiques avec un livestream entre Dublin, en Irlande, et New York City ont déjà dû être désactivées. La raison : un «comportement inapproprié» lors d'interactions en temps réel entre les passants dans les deux villes.

Les deux sculptures, également appelées «portails», sont des installations circulaires en forme de lentilles avec une connexion vidéo 24h/24 sans son. Elles permettaient aux habitants des deux villes d'interagir entre eux. Or, il semble que certaines de ces «interactions» n'étaient pas tout à fait adaptées aux jeunes. En réalité, ces interactions n'étaient pas adaptées tout court.

L'installation à Dublin. Un moment de calme. Image: keystone

Nudité et attentats terroristes

Des vidéos, publiées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias du monde entier, montrent comment les installations ont été abusées dans les deux villes. Ainsi, à New York, une femme a soulevé son haut et a ainsi présenté ses seins aux habitants de Dublin. Selon le portail «TMZ», il s'agissait d'un mannequin qui vendait des photos d'elle sur la plateforme Onlyfans.

Plus tard, la femme aurait expliqué dans une vidéo TikTok qu'elle pensait que les habitants de Dublin avaient mérité de pouvoir admirer ses deux «pommes de terre new-yorkaises».

Mais tout ne s'est pas non plus passé correctement du côté irlandais. Selon les médias, quelqu'un à Dublin aurait brandi son smartphone devant la caméra, en affichant une photo des attentats du 11 septembre 2001 qui ont touché le World Trade Center. En outre, plusieurs personnes dans les deux villes auraient présenté leurs fesses nues.

Dublin. Image: keystone

«Solutions techniques possibles»

Les portails sont une idée de l'artiste lituanien Benediktas Gylys qui, selon Daithi de Roiste, maire de Dublin, a voulu «développer les connexions mondiales» grâce à ce projet.

Les créateurs des sculptures étudient désormais «les solutions techniques possibles pour remédier au comportement inapproprié d'une petite minorité de personnes devant le portail», indique un communiqué du conseil municipal de Dublin. L'objectif est de pouvoir remettre les installations en service dans quelques jours. (lak)