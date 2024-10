P. Diddy reste en prison en attendant son procès

Artiste aux multiples surnoms et casquettes dans le monde de la musique et des affaires, P.Diddy est décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission. (ats/afp)

Devant le tribunal fédéral de Manhattan, il est accusé par les procureurs d'avoir mis son «empire» musical au service d'un système violent de trafic à des fins d'exploitation sexuelle. Le rappeur a plaidé non coupable et se dit innocent.

Le juge Arun Subramanian a également ordonné le maintien en détention de l'artiste, qui a comparu au tribunal. Vêtu d'une chemise froissée claire et d'un pantalon, il a salué sa mère et ses enfants en rentrant dans la salle d'audience, avant d'écouter le juge fixer un calendrier de procédure.

Un juge du tribunal fédéral de Manhattan a fixé jeudi au 5 mai 2025 le début du procès pénal du rappeur et producteur américain de hip hop Sean «Diddy» Combs. Il est accusé d'avoir dirigé pendant des années un système violent de trafic sexuel et d'extorsions.

La date du début du procès du rappeur et producteur américain a été fixée et l'artiste restera en prison d'ici là. P.Diddy fait face à plus 120 plaintes pour des abus, du trafic sexuel et des viols.

«Elles n'osent pas toucher leurs seins, alors que ça peut les sauver»

Elle veut aider les femmes touchées par un cancer du sein et leur entourage. Sophie Hoffmann, journaliste et auteure du podcast My Boob Story, y raconte son parcours, ses chimios, ses rendez-vous, en partageant aussi des anecdotes plus légères de son quotidien. Avec son témoignage sans tabou, elle espère casser les clichés qui entourent la maladie. On l'a rencontrée dans le cadre d'octobre rose.

watson: Tu fais partie des femmes qui ont une prédisposition au cancer du sein. Tu redoutais cette annonce?

Sophie Hoffmann: Cette malformation du gène concerne le sein, mais aussi l'ovaire. Ma mère et ses trois sœurs ont toutes été touchées par l'un ou l'autre. J'ai su que j'étais porteuse de la mutation à 29 ans, induisant chaque année une IRM, une échographie et une mammographie. Des examens que je réalisais avec un stress limité. On se dit que tout va bien, malgré la présence de la mutation. À cette période, avec mon conjoint, Damien, nous étions dans un parcours de procréation médicalement assistée, puisqu'il a lui-même eu un cancer à 19 ans, de la lymphe, ce qui a affecté sa fertilité.