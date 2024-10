L'affaire Diddy a ouvert la boîte de Pandore et de nombreuses stars se retrouvent sous les feu des polémiques.

Beyoncé et Jay-Z dégainent leurs armes

«Ils ont fait des centaines de victimes»: après les propos tenus par la chanteuse Jaguar Wright contre le célèbre couple dans une émission américaine très populaire, Jay-Z et Beyoncé ont décidé de sortir du silence et sont passés à l'offensive.

C'était attendu. Le couple Beyoncé et Jay-Z est sorti de son silence au regard des accusations dont il fait l'objet dans le cadre de l'affaire Sean «Diddy» Combs.

Pour rappel, la semaine passée, le célèbre animateur américain Piers Morgan a reçu dans son show Uncensored la chanteuse Jaguar Wright. Voilà plusieurs années que l'artiste de 47 ans tire la sonnette d'alarme sur le côté sombre de l'industrie musicale qu'elle avait intégré dans les années 90-2000.

Chez Piers Morgan, celle-ci s'est exprimée sur «Diddy», désormais incarcéré pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle et accusé par 120 victimes présumées - dont des mineurs - d'agression sexuelle. Un «démon», une «machine à faire des victimes», «l'une des personnes les plus dangereuses» qu'elle a jamais rencontrées, selon ses mots.

Mais Jaguar Wright a également pointé du doigt d'autres stars mondialement connues, qui auraient participé aux folles soirées de Sean «Diddy»:

«Depuis quatre ans, je le dénonce à grands cris (...)Diddy et Jay-Z sont des monstres»

Aaliyah sous la loupe

Selon ses dires - taxés de théorie du complot par ses détracteurs - Jay-Z et sa femme Beyoncé formeraient un «couple méchant», similaire ou même pire que «Diddy», qui aurait fait «des centaines de victimes.»

Comparant Jay-Z à des personnalités comme Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein, Jaguar Wright a même été plus loin. L'artiste a accusé le couple d'avoir «gardé des gens inconscients dans des avions, comme par exemple Aaliyah». Pour rappel, la chanteuse prodige illégalement mariée à R. Kelly à l'âge de 15 ans est mystérieusement décédée dans un accident d'avion à l'âge de 22 ans en août 2001.

Depuis, la Toile regorge de théories folles sur Beyoncé: la diva terroriserait depuis des années le Tout-Hollywood pour éviter qu'une star ne lui fasse de l'ombre, n'hésitant pas à prendre des mesures radicales pour s'assurer le haut du podium. A ce titre, l'étoile montante d'Hollywood Aaliyah en aurait fait les frais. Rebondissant sur cette rumeur, les internautes n'hésitent pas à partager des théories abracadabrantes sur TikTok.

Par exemple, Adèle et Lizzo auraient publiquement porté la diva aux anges pour s'éviter des ennuis. Kanye aurait interrompu le discours de Taylor Swift sur la scène de la cérémonie des MTV Video Music Awards en 2009 pour une seule et bonne raison: le rappeur voulait protéger la chanteuse, pour éviter que celle-ci ne fasse de l'ombre à Beyoncé et qu'elle devienne une cible à son tour.

Les excuses de Piers Morgan

Alors que la polémique n'a fait qu'enfler ces derniers jours, Piers Morgan a pris la parole ce mercredi et a présenté ses excuses au regard des propos à charge de Jaguar Wright.

«Jaguar Wright a fait de manière inattendue plusieurs allégations graves à l'encontre de Jay-z et de Beyoncé au cours de cet entretien. Comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, ils n'étaient pas présents pour répondre ou se défendre. Mais maintenant, ils l'ont fait.» Piers Morgan.

L'animateur star explique avoir été contacté par les avocats de Jay-Z et Beyoncé. Ceux-ci ont affirmé que ces déclarations étaient «totalement fausses et sans fondement».

Le puissant couple peut particulièrement compter sur les dents longues et le verbe incisif de leur avocat, Alex Spiro, connu pour être le défenseur des élites. Dans une interview accordée mercredi 9 octobre à TMZ, celui-ci a asséné:

«Il y a des rumeurs et puis il y a des absurdités, et là, c'est un pas de plus (...) Retirez cette accusation qui est manifestement fausse ou un tribunal vous l'ordonnera.» Alex Spiro.

En conséquence, Piers Morgan a pris la décision de répondre favorablement à la demande légale, et a annoncé supprimer ces propos de l'interview initiale. «Modifier des interviews n'est pas une décision que nous prenons à la légère dans une émission appelée Uncensored. Cependant, il existe des limites légales que nous devons respecter. Nous nous excusons donc auprès de Jay-Z et de Beyoncé», a étayé l'animateur.

Celui-ci a également tenu à défendre sa démarche: il aurait invité Jaguar Wright car celle-ci a une plateforme et tient des propos qui sont largement relayés, même sans l'aide de médias traditionnels. «C'est pourquoi nous avons invité [Wright] à être interviewée. Les gens qui s'expriment disposent d'une audience, avec ou sans émissions comme la mienne».