Usher est-il tombé dans les griffes de Diddy? Un ex-garde du corps fait des révélations. source: shutterstock

Usher serait-il une victime de Sean «Diddy»? Un ex-employé s'exprime

Un ancien garde du corps de la star déchue du rap, Sean «Diddy» Combs, a fait des révélations compromettantes – bien qu'encore non vérifiées – sur son ex-employeur. Il évoque une agression subie par le chanteur Usher, qui a séjourné chez «Diddy» au début de sa carrière.

Plus de «Société»

Plus les jours passent, plus les scandales autour de l'affaire Sean «Diddy» Combs s'épaississent autant qu'ils s'assombrissent.

D'un côté, l'on retrouve les faits tangibles, gérés par la main inquisitrice de la justice: «Diddy» est actuellement maintenu en détention provisoire à New York. Il est accusé de faits gravissimes, notamment de trafic à des fins d'exploitation sexuelle. La machine judiciaire s'était mise en branle sous l'impulsion d'une plainte émanant de son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Depuis, tout s'enchaîne: la star déchue de la côte Est se retrouve au coeur d'une spirale d'accusations d'agressions sexuelles. Récemment, un collectif de 120 victimes présumées – dont plusieurs mineurs – ont décidé de poursuivre «Diddy» en justice. Elles sont représentées par l'avocat Tony Buzbee, lequel a promis de bientôt dévoiler une liste de noms de célébrités et d'institutions qui sont mêlées aux terribles soirées «Freak off» de Combs. «Les noms vont vous choquer», a-t-il promis, sur le ton d'un mauvais trailer de série noire.

De l'autre côté, de nombreuses déclarations, pour la plupart encore non confirmées, font florès sur les réseaux. Les dernières en date ont fait l'effet d'une bombe: l'ancien garde du corps de «Diddy», Gene Deal, a fait des révélations choquantes concernant le chanteur Usher.

Dans le podcast The Art Of Dialogue, Gene Deal relaie des propos répétés à maintes reprises par des «exécutifs» de l'Empire Diddy. Selon eux, Usher aurait été agressé par la superstar lorsqu'il était plus jeune.

« Vous savez, comment les gens parlent… à l'époque, je ne savais pas qui était ce Usher (...). Mais les gens disaient: "Puff a envoyé ce gamin à l'hôpital" et il saignait des fesses.» Propos issus du podcast The Art of the Dialogue, et repris par le Hindustan Times

Ces allégations glaçantes ont fait vivement réagir sur X:

«Ma question est la suivante: pourquoi tous ces gens n’ont-ils rien dit pendant des années s’ils savaient ce qui se passait?» vu sur x

«Il n'a pas le droit de raconter l'histoire d'Usher ou de quelqu'un d'autre, sauf dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est aux victimes de le faire» vu sur x

«Pourquoi le médecin qui l'a examiné n'a-t-il pas contacté les autorités?» vu sur x

Un jeune Usher chez «Diddy»

Les propos de Gene Deal ne sont pour l'heure fondés que sur des rumeurs et des récits. Point essentiel: le principal concerné ne s'est jamais prononcé sur cette agression supposée.

«Diddy» et Usher assistent au Gala Pre-GRAMMY, le 25 janvier 2020 à Beverly Hills, en Californie. Getty Images North America

De quoi mettre les réseaux sociaux en ébullition, eux qui attendent avec impatience que l'interprète de Yeah! sorte de son silence assourdissant depuis que son ex-mentor a été incarcéré. Car une chose est certaine: Usher a assisté à des scènes grivoises du temps où il habitait avec «Diddy». Il s'est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet, bien qu'avec pudeur, dans les médias.

Usher a en effet brièvement vécu auprès du boss de Bad Boy Record au tout début de sa carrière, sur l'impulsion de son producteur LA Reid. Ce dernier a envoyé Usher vivre à New York en 1994, alors que le jeune artiste n'était âgé que de 16 ans. Sean «Diddy» Combs a produit de nombreux titres sur l'album éponyme de son nouveau protégé. Bien plus tard, en 2004, Usher se confiera sur les coulisses de cette collaboration dans les colonnes de Rolling Stone. Il y explique:

«Il y avait toujours des filles chez lui. On ouvrait une porte et on tombait sur quelqu'un en train de "le" faire ou sur une orgie avec plusieurs personnes.» Usher via Rolling Stone.

Il a également lâché quelques timides révélations dans le canapé de Howard Stern en 2016. Pas d'orgies non-stop chez «Diddy», se ravise Usher, mais des «choses dingues» sont observées.

«Des choses très curieuses se passaient et je ne les comprenais pas forcément» Propos de Usher dans l'émission de Howard Stern, relayés par Europe 1

Malgré ce ton laconique, Usher répond un passionné «bien sûr que non» à la question: «Emmènerais-tu tes enfants au camp Puffy Flavor Camp (nom donné à une demeure de P. Diddy)?»

Le cas Tupac refait surface

Depuis l'incarcération de l'ancienne gloire du rap, des noms reviennent sur toutes les lèvres. Notamment celui de Biggie, assassiné en 1997 alors qu'il était arrêté à un feu rouge à Los Angeles.

Mais également celui de Tupac Shakur. L'iconique rappeur est mort dans une fusillade, le 7 septembre 1996, à Las Vegas. Il n'avait que 25 ans. D'aucuns assurent que c'est «Diddy» qui serait le commanditaire du drame, alors que les deux stars s'affrontaient dans une guerre froide opposant le rap venu de la côte Est à celui de la West Coast. Ce meurtre reste non élucidé depuis près de 30 ans.

C'est l'arrestation en septembre 2023 d'un acteur clé de la fusillade, un chef de gang du nom de Duane «Keefe D» Davis, qui est venu remettre un coup de projecteur sur Sean Combs. La superstar maléfique, assure «Keefe D», aurait offert la somme astronomique d'un million de dollars pour faire assassiner Tupac.

En conséquence, la famille de Tupac a récemment engagé l'avocat Alex Spiro, grand défenseur des riches et des puissants comme Jay-Z ou Elon Musk, pour enquêter sur un lien présumé entre la mort de l'étoile montante du rap et lui, confirme le site de Billboard.

Au sujet de Spiro 👇 Alex Spiro, l'avocat des stars qui fait le sale boulot de Musk chez Twitter

En attendant que la vérité se fasse, on peut toujours méditer sur les paroles d'Eminem, qui scandait dans son titre Fuel (Shady Edition): «La mort de Notorious BIG était l'effet domino du meurtre de Tupac (...).»

Et comme l'affaire est loin d'avoir révélé toute sa noirceur, l'on vient d'apprendre que trois vidéos filmées par «Diddy» lors de ses soirées, et sur lesquelles figurent des stars très connues, pourraient être bientôt vendues aux enchères par de grands réseaux. Selon T-Online, l'une des célébrités serait susceptible de racheter le métrage compromettant pour éviter le scandale.

La maman sort du silence

Si la période à venir semble dénuée de lumière pour l'interprète de Tell me, il peut compter sur le soutien de sa maman, Janice Combs. Celle-ci s'est en effet fendue dimanche d'un communiqué de presse dans lequel elle assure que son fils subit un «lynchage» médiatique immérité, et que les accusations dont il fait l'objet ne sont qu'un «tissu de mensonges», relaie le média TMZ.

«Comme n'importe quel être humain, mon fils mérite d'avoir son procès, pour enfin raconter sa version de l'affaire, et prouver son innocence. Je ne suis pas là pour dépeindre mon fils comme quelqu'un de parfait, car il ne l'est pas. Il a fait des erreurs par le passé, comme nous tous.»

Elle a également mentionné la séquence vidéo choquante de l'hôtel où «Diddy» s'en prend violemment à son ex-petite amie Cassie, affirmant:

«Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu'il devient terrifiant d'admettre une partie de l'histoire, surtout lorsque cette vérité est hors norme, ou trop compliquée pour être crue.»

«Il n'est pas le monstre que tout le monde dépeint», assène encore la maman protectrice. Sean Combs ne sera donc pas sans soutien lors de son audience au Tribunal, qui se doit se tenir le 9 octobre.