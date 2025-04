Anthony Delon, Alain Delon et Anouchka Delon. Image: AFP

Mystérieux report du procès entre les enfants Delon

Le procès opposant Anouchka Delon à ses frères pour atteinte à la vie privée est reporté à 2026. Une nouvelle étape dans un conflit familial devenu public et judiciaire.

Le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé, jeudi, au 17 mars 2026 le procès d'Anthony et Alain-Fabien Delon, poursuivis par leur sœur Anouchka pour la diffusion de l'enregistrement d'une conversation entre elle et son père, à l'issue d'une brève audience sibylline.

Cette affaire s'inscrit dans le déchirement entre les enfants d'Alain Delon au crépuscule de la vie de l'acteur, décédé le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans, dans sa propriété de Douchy (Loiret).

Pourquoi un procès?

Les deux fils de la légende du cinéma français, Anthony, 60 ans et Alain-Fabien, 29 ans, sont poursuivis sur citation directe pour «utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui».

Il leur est reproché, le 5 janvier 2024 dans la résidence de l'acteur à Douchy, à une centaine de kilomètres au sud de Paris, d'avoir enregistré à son insu leur sœur Anouchka, 33 ans à l'époque, en pleine conversation avec leur père.

Les deux frères ont publié deux jours plus tard sur Instagram ce qu'ils présentaient comme l'enregistrement d'une conversation entre Alain Delon et sa fille. «On est en train de te prendre pour un débile (...) et moi une conne qui manipule son père», y entend-on.

L'une des avocates d'Anouchka Delon, Me Céline Lasek, a demandé le report du procès pour des raisons indépendantes de leur volonté. «Ces raisons, malheureusement, nous ne pouvons pas en faire état», c'est «contraints et forcés que nous demandons ce renvoi», a-t-elle simplement déclaré.

Une demande éminemment regrettable, «à l'image de cette procédure pitoyable», a répliqué l'avocate d'Alain-Fabien Delon, Me Florence Watrin, espérant «juste qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire».

Le tribunal a en outre prévu de refaire le point sur le dossier le 29 septembre, émettant l'hypothèse que ce délai permette, «sait-on jamais», un «rapprochement».

Une longue bataille

Les trois enfants de la star se déchiraient depuis le début de l'année 2024, dans les médias ou par des actions en justice, sur fond de différends concernant l'état de santé de l'acteur, qui souffrait d'un lymphome et avait fait un AVC en 2019.

Anthony et Alain-Fabien estimaient qu'Alain Delon était manipulé par leur sœur Anouchka, qui leur aurait caché son état de santé. Et souhaitait le ramener en Suisse pour éviter de payer trop d'impôts sur l'héritage, accusait Anthony.

Anouchka, elle, reprochait à ses frères de mettre en péril la vie de l'acteur de La Piscine et du Guépard et affirmait avoir voulu emmener leur père en Suisse pour qu'il puisse continuer à y être soigné. (jah/afp)