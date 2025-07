Vous êtes fatigué et en manque de sommeil? Et si le problème ne venait pas nécessairement de la durée de vos nuits? Image: Shutterstock, dr

Fatigué? Dormir n'est pas toujours la solution

De plus en plus de personnes souffrent d’une fatigue persistante. Sommeil, lumière, mouvement: voici ce qui, scientifiquement, peut vraiment faire la différence pour vous reposer.

Anna Miller / ch media

De plus en plus de personnes se sentent fatiguées sans savoir pourquoi. Face à cet état d'épuisement, leur réaction est souvent de rechercher davantage de sommeil et moins de stimulations. Or, bien souvent, c'est l'inverse qui serait bénéfique. Entretien avec un spécialiste.

Pour beaucoup, la fatigue fait désormais partie du quotidien. Que répondez-vous si quelqu'un vient vous voir et vous dit: «Je suis tout le temps fatigué»?

Albrecht Vorster: Alors je demande tout d'abord: parlez-vous de fatigue ou de somnolence?

Le Dr. Albrecht Vorster Image: dr

A propos du chercheur Le Dr. Albrecht Vorster est codirecteur de la Swiss Sleep House Bern de la clinique universitaire de l'Hôpital de l'Île à Berne. Vorster mène des recherches sur l'amélioration du sommeil des patients hospitalisés ainsi que des sportifs de haut niveau. En 2019, il a publié son livre «Warum wir schlafen» (Pourquoi nous dormons en français), et, en 2020 l'application «7Schläfer», dont Vorster a créé le concept est sortie.

N'est-ce pas la même chose?

Dans la vie quotidienne, nous utilisons souvent ces termes de manière interchangeable, mais, sur le plan médical, nous faisons une distinction nette. La fatigue se manifeste par un sentiment d'épuisement, de manque d'élan, de vide intérieur. La somnolence, en revanche, désigne une propension à s'endormir, par exemple en voiture, en cours ou même au cours d'une conversation.

«Il s'agit de deux symptômes bien distincts, qui renvoient à des causes également très différentes»

Comment puis-je savoir de quoi je souffre?

Une indication simple permet de faire facilement la différence: la réaction au mouvement. Si, après une promenade ou une sortie pour faire des courses, vous vous sentez plus alerte, il s'agissait sans doute de somnolence. Au contraire, si vous êtes complètement vidé, voire encore plus épuisé qu'avant, il s'agit plutôt d'une fatigue à proprement parler, le plus souvent liée à des causes physiques ou psychiques.

Quelles sont les causes physiques les plus fréquentes de la fatigue chronique?

La cause de fatigue la plus fréquente: une carence en fer. Elle touche particulièrement les femmes, jusqu'à 20% d'entre elles sont concernées. Dans la population générale, la proportion se situe autour de 5 à 10%. Parmi les autres causes fréquentes, on retrouve les infections, y compris celles qui sont déjà guéries, mais dont les processus inflammatoires persistent dans l'organisme. La thyroïde joue également un rôle important: une hypothyroïdie peut entraîner une grande fatigue.

Et le manque de sommeil?

Bien sûr. Beaucoup de personnes dorment trop peu. Ou mal.

«Une cause fréquente, mais souvent négligée, est ce que l'on appelle l'apnée du sommeil»

Ce sont des interruptions respiratoires pendant la nuit. Les personnes concernées se réveillent à plusieurs reprises, souvent sans en avoir conscience, et se sentent au réveil complètement épuisées. Chez les hommes, cela se manifeste plutôt par une somnolence diurne, tandis que les femmes ressentent davantage une fatigue lourde et persistante.

Et sur le plan psychique? Est-ce que cela joue aussi un rôle?

Un rôle central. La fatigue est l'un des symptômes clés de la dépression. Les personnes dépressives ne décrivent pas toujours les débuts de la maladie par de la tristesse, mais plutôt par une perte progressive d'élan, de motivation, et par l'impression d'avoir dix kilos de plomb sur les épaules. Elles disent: «Je suis tellement fatigué, je n'en peux plus.» C'est un signal d'alarme. Car une dépression naissante peut se manifester de manière discrète, insidieuse et par une grande fatigue.

Mais que faire alors? Se reposer?

C'est précisément là que réside le cercle vicieux. Les personnes touchées pensent que ce dont elles ont besoin, c'est de s'allonger, de dormir, de se couper du monde. Or, c'est souvent une erreur.

«La fatigue liée à une dépression ne s'atténue pas avec le sommeil, au contraire: le repli aggrave l'état. Plus on reste allongé, plus la situation se dégrade.»

Pourquoi ça?

Car le repli ralentit encore davantage les mécanismes internes. Le sommeil devient plus léger, moins réparateur, le rythme veille-sommeil se dérègle, les réveils nocturnes se multiplient, et l'on se sent encore moins reposé après s'être assoupi. Beaucoup passent douze heures au lit et se sentent ensuite plus épuisés qu'avant.

«Ce n'est alors plus du repos, mais un signal d'alerte: quelque chose ne va pas»

Quelle durée de sommeil est considérée comme saine?

Pour un adulte, il est recommandé de dormir entre six et huit heures par nuit. Cependant, plus que la durée exacte, c'est la régularité des horaires qui est cruciale. Il est important de se coucher et de se lever chaque jour à des heures à peu près fixes.



«Des écarts de plus de deux heures peuvent perturber le rythme naturel du sommeil et de l'éveil. Le corps fonctionne en effet bien mieux lorsqu'il suit une routine régulière.»

Donc, faire la grasse matinée le week-end ne sert à rien?

Pas vraiment. Le corps compense le manque de sommeil, surtout par la qualité, c'est-à-dire par la profondeur du sommeil, plus que par sa durée. Si je dors trop peu une nuit, mon corps dormira plus profondément la nuit suivante, ce qui suffit souvent à récupérer.

«En revanche, tenter de rattraper son sommeil en dormant dix ou douze heures d'affilée ne fait pas de bien. Cela perturbe l'horloge interne et entraîne une sensation de grande fatigue.»

Et lorsque l'on se réveille le matin en se sentant complètement épuisé?

Cela signifie probablement que le moment du réveil était mal choisi ou trop tardif. Le sommeil se compose de cycles de 80 à 110 minutes.

«Etre réveillé en plein sommeil paradoxal entraîne une sensation de confusion et de mauvaise humeur»

Par ailleurs, l'alcool, le ronflement causé par un rhume, le stress ainsi qu'un manque de lumière naturelle et d'activité physique peuvent également détériorer la qualité du sommeil.

Qu'est-ce qui peut aider à lutter contre cette sensation de fatigue permanente au quotidien?



«Lumière du jour, activité physique, rythme»

Notre corps a besoin de lumière, et c'est largement sous-estimé. Depuis environ 150 ans, nous passons la majeure partie de notre vie à l'intérieur, ce qui est totalement contre-nature d'un point de vue biologique. La lumière du matin est le principal synchroniseur de notre horloge interne.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement?

Il est essentiel de sortir, idéalement le matin, pendant au moins 30 minutes chaque jour. Ceux qui maintiennent cette routine pendant quelques jours constatent presque systématiquement une amélioration. Je conseille souvent de noter ses sensations avant et après cette sortie. Les résultats surprennent beaucoup de monde.

«On mesure rarement à quel point la lumière et l'activité physique nous rechargent en énergie»

Qu'en est-il des siestes réparatrices?

Cela peut aider, mais seulement si elles sont de courte durée, soit au maximum 15 minutes. Plus longtemps, et l'on risque de tomber dans des phases de sommeil profond, ce qui peut entraîner un réveil plus difficile et une sensation de fatigue accrue. Les siestes courtes sont adaptées aux personnes souffrant de véritable somnolence, mais elles ne sont pas forcément recommandées en cas de troubles d'endormissement, de réveils nocturnes fréquents, ou de fatigue persistante liée à une carence en fer ou à une dépression.

Et quelle est l'importance de l'alimentation?

Les légumes doivent constituer la part principale de l'assiette, et non se limiter à un simple accompagnement.

«Il faut réduire la consommation de sucre et de snacks et privilégier la cuisine maison. Il est également essentiel de bien s'hydrater»

Ce point est particulièrement important pour les personnes âgées, qui oublient souvent de boire ou ne ressentent pas la sensation de soif. Un manque d'hydratation peut lui aussi provoquer de la fatigue.

Qu'en est-il de l’activité physique? N'est-elle pas en trop, surtout quand l'on a déjà du mal à se lever?

Parfois, c'est vrai que ça peut sembler difficile. Pourtant, l'activité physique aide vraiment. Elle favorise la circulation sanguine, stimule le cerveau et améliore l'humeur.

«Des études montrent même que le sport peut être aussi efficace que les médicaments contre la dépression»

Et ce qu'il y a de mieux: danser. Avec d'autres, en musique, en mouvement: c'est une source d'énergie incroyable.

Que conseillez-vous à quelqu'un qui, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à surmonter sa fatigue?

Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin pour faire un bilan. Parfois, il est aussi utile de faire un état des lieux honnête: ai-je vraiment besoin de plus de repos ou plutôt de plus d'énergie? Quelles activités me donnent de l'énergie, et lesquelles m'en enlèvent?

Quel est votre conseil pour les personnes qui se sentent constamment fatiguées?

Ne pas tout mettre sur la fatigue. Parfois, la fatigue est le signe d'un épuisement mental. Dans ce cas, l'isolement ne sert à rien.

«Ce qu'il faut, ce sont des actions concrètes: prendre le soleil, bouger, maintenir un contact social. Même si l'on n'a envie d'aucune de ces choses»

Traduit et adapté par Noëline Flippe