Google avait une drôle de tête et ça s'explique

On l'utilise tous, à tel point qu'on oublie depuis quand il est là: Google fête ses 25 ans. D'un garage à un géant mondial, quelques faits marquants pour un heureux anniversaire.

Lorsque vous ouvriez la page d'accueil Google ce 27 septembre, vous découvriez un bien curieux logo 👇

A dire vrai, l'anniversaire de Google n'est pas tout à fait le 27 septembre comme on peut le penser, mais plutôt le 4 septembre, jour où Larry Page et Sergey Brin ont créé leur société dans un garage. En revanche, il est exact que le moteur de recherche en lui-même a été lancé le 27 septembre.

En 1996, Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants de l'université Stanford, développent un nouveau moteur de recherche baptisé «BackRub». Leur idée est révolutionnaire: classer les sites web en fonction du nombre de liens qui y renvoient. Ce système, baptisé «PageRank», est encore utilisé aujourd'hui par Google.

En 1998, Larry Page et Sergey Brin créent donc la société Google. Le moteur de recherche est rapidement adopté par les internautes, qui apprécient sa simplicité et sa pertinence. En 2004, Google entre en bourse et devient l'une des entreprises les plus valorisées au monde.

Evolution du logo de Google.

En un quart de siècle, le moteur de recherche, créé par ces deux étudiants californiens, est devenu un géant mondial de la technologie. Aujourd'hui, Google est un acteur incontournable de l'économie numérique. La société emploie plus de 100 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires est estimé à plus de 250 milliards de dollars.

Il y a de quoi fêter en effet.

