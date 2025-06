Brad Pitt déballe tout dans un podcast.

«Au fond du trou»: Brad Pitt se confie sur ses problèmes d'alcool

Brad Pitt a parlé en toute franchise de ses problèmes d'alcool, s'ouvrant de façon vulnérable sur son ancienne addiction.

«J'avais besoin d'un nouveau départ», déclare Brad Pitt lundi dans le podcast américain Armchair Expert de Dax Shepard. Pendant plus de deux heures, l'acteur y a parlé de ses luttes contre l'alcoolisme et de la manière dont son adhésion aux Alcooliques Anonymes l'a aidé à changer sa vie.

Ce sont des mots d'une remarquable franchise de la part d'une star hollywoodienne de 61 ans, lauréate d'un Oscar et multimillionnaire. Brad Pitt semble être arrivé à un point de sa carrière où il n'hésite plus à ouvrir des chapitres désagréables de sa vie.

«Je suis un sale con têtu»

De manière détaillée, il a raconté sa thérapie, expliquant qu'il était au début assez «timide», mais qu'il s'est «rapidement adapté, et c'est devenu quelque chose que j'attendais avec impatience». Après qu'un ami lui a «assuré» que le groupe était un «endroit sûr», Pitt s'est senti plus à l'aise et s'est ouvert.

L'acteur de 61 ans n'a pas lésiné pas sur son auto-analyse. Il a déclaré:

«Je suis un sale con têtu, mais une fois que je me suis engagé dans quelque chose, je suis assez bon pour en assumer la responsabilité et l'admettre. Maintenant, il s'agit de savoir ce que j'en fais, comment je le répare et comment je m'assure que cela ne se reproduise plus.»

Pitt a confié qu'il était vraiment «au fond du trou», et a précisé comment il en était arrivé à cette «période difficile». La séparation d'avec Angelina Jolie en 2016 a été pour lui le signal d'alarme dont il avait besoin pour se réveiller.

«Il fallait que je me bouge le cul dans certains domaines» Pitt.

Sa relation avec Angelina

L'ouverture au sein du groupe de thérapie l'a encouragé à ne pas mâcher ses mots. «J'ai trouvé absolument incroyable la façon dont les hommes partageaient leurs expériences, leurs faiblesses, leurs faux pas, leurs désirs, leurs douleurs et beaucoup d'humour», s'enthousiasme Pitt.

«J'ai trouvé que c'était une expérience très spéciale»

Brad Pitt avait déjà donné un aperçu de ses problèmes personnels. Dans une interview avec le New York Times en 2019, il avait déclaré: «J'avais poussé les choses trop loin», faisant référence à sa relation avec Angelina Jolie. Il avait donc tiré les conséquences et «suspendu ses privilèges de boire», avait encore déclaré Pitt.

L'acteur a au total six enfants. Trois d'entre eux sont ses enfants biologiques avec Angelina Jolie, et trois sont adoptés.