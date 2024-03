Voici la montre Mission to the Moonphase MoonSwatch créé par Swatch, sur laquelle apparaît le célèbre Snoopy. Image: Swatch

Swatch fait atterrir Snoopy sur la lune

Cette montre est la première du genre à combiner l'affichage d'une phase de lune avec sa complication chronographe, en y ajoutant un astronaute de marque.

Plus de «Société»

Avec la nouvelle édition de la MoonSwatch, Omega et Swatch reviennent avec une collaboration assez décalée, qui ravira tant les passionnés d'horlogerie, que les hypebeasts (les personnes toujours à l'affût des dernières tendances), puisque le très célèbre Snoopy fait également son apparition sur le cadran. C'est la première fois que le groupe basé à Bienne associe une phase de lune à un chronographe. Un gros coup pour fêter les deux ans de la sortie de la MoonSwatch.

Mais pourquoi Snoopy ?

Le nouveau modèle est entièrement blanc, pour célébrer la pleine lune, et sera mis en vente le 26 mars. Snoopy et son ami Woodstock sont visibles dans la partie supérieure droite de la montre, comme le rapporte Le Figaro.

Une autre ambassadrice de marque: Victoria Beckham lance une montre on ne peut plus suisse

Le beagle (petit chien de chasse) bien-aimé de la bande dessinée Peanuts a entamé une carrière dans l'espace il y a plus de 55 ans. En effet, il a rejoint la NASA en 1968, en tant que mascotte du programme de sensibilisation aux vols spatiaux, créé en 1963.

Un message caché

Fidèle à son penchant pour la dissimulation de texte sur ses dernières montres, Omega a placé une citation de la bande dessinée dans les lunes et les étoiles, uniquement visibles à la lumière UV.

Image: Swatch

Autre touche comique, une lune avec une empreinte de patte du petit chien dans la surface poussiéreuse du couvercle de la batterie de l'appareil, ainsi qu'un bracelet en Velcro «prête pour la combinaison spatiale», également de couleur blanche.

swatch

Et son prix? 310 dollars (275 francs). Un montant qui ne devrait pas freiner les connaisseurs, ni les fans de la Nasa et encore moins les collectionneurs de l'une des marques suisses les plus connues dans le monde. (jch)