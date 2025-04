La firme de Zuckerberg a lancé sur ses plateformes son assistant d' intelligence artificielle.

Whatsapp nous impose une intelligence artificielle qui inquiète

WhatsApp a récemment activé son assistant IA, Meta AI, mais tout le monde n’est pas ravi de cette nouveauté. Voici comment cacher ce chatbot si vous voulez le faire disparaitre.

Meta AI est désormais une partie intégrante de WhatsApp – un invité indésirable pour de nombreux utilisateurs. Ce chatbot apparaît automatiquement dans votre liste de discussions, sans possibilité de le désactiver complètement. Cependant, quelques manipulations permettent au moins de le faire disparaître visuellement.

WhatsApp: comment masquer Meta AI

Archiver le chat: Faites glisser la conversation Meta AI vers la gauche et appuyez sur «Archiver». Cela le fera disparaître de votre écran principal, mais la fonctionnalité reste active en arrière-plan.

Supprimer le chat: Faites glisser la conversation Meta AI vers la gauche, sélectionnez "Plus" (sur Android) ou "Supprimer" (sur iOS), puis confirmez la suppression.

⚠️ Attention: Ces actions ne suppriment pas réellement Meta AI de WhatsApp, elles ne font que masquer le chatbot visuellement. Le petit rond bleu reste.

Que peut faire Meta AI?

L’assistant IA propose de nombreuses fonctionnalités, allant des réponses simples à la génération d’images. Meta AI peut répondre à vos questions en s’appuyant sur des informations en ligne en temps réel.

Il peut également rédiger du texte sur demande ou traduire du contenu en plusieurs langues. Les utilisateurs peuvent aussi générer et modifier des images et des vidéos. Vous pouvez interagir avec Meta AI via l’icône en forme de cercle bleu dans votre liste de chats ou en l’invoquant dans un groupe avec @MetaAI. Cet assistant est également intégré à Instagram, Facebook et Messenger.

Des inquiétudes sur la protection des données

L’arrivée de cette IA suscite des réserves chez de nombreux utilisateurs, notamment concernant la gestion des données personnelles. L’un des principaux points de critique est le manque de clarté sur l’utilisation des informations collectées. Contrairement aux discussions traditionnelles sur WhatsApp, les interactions avec Meta AI ne sont pas chiffrées de bout en bout.

Beaucoup s’inquiètent donc de voir leurs données personnelles, numéros de téléphone ou affiliations à des groupes être analysés. De plus, certains redoutent que Meta exploite ces échanges pour améliorer son IA sans demander explicitement le consentement des utilisateurs.

(T-online / cho)

Traduit de l'allemand