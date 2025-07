La prostitution de mineurs «vulnérables» inquiète la Romandie

Un peu moins d'une dizaine de mineures auraient été encouragées à se prostituer au sein d'un barber shop genevois. L'une d'entre elles aurait moins de quinze ans. Le phénomène est en augmentation dans le pays et d'autant plus en France voisine.

C'est un phénomène qui inquiète les autorités: la prostitution de mineures est en hausse en Suisse, relate la Tribune de Genève. Dernier exemple en date: cinq prévenus ont été arrêtés lors d'une opération dans la cité de Calvin et mis en détention pour trois mois.

La descente en question s'est déroulée dans un barber shop. Les hommes arrêtés sont soupçonnés d'avoir encouragé et organisé la prostitution de mineures au sein de l'établissement, dans une arrière-salle.

Un peu moins d'une dizaine de jeunes filles, dont l'une aurait moins de quinze ans, sont concernées par ce «réseau de prostitution». Le Ministère public genevois a confirmé avoir ouvert une instruction pénale sur cette affaire.

Inquiétude auprès des «enfants vulnérables»

Le quotidien genevois note par ailleurs que la prostitution «indépendante» des mineures à Genève est en plein essor, notamment via Instagram et Snapchat. Un cas de mineure prostituée de douze ans a été relevé. «L’inquiétude porte surtout sur les enfants les plus vulnérables», indique le Service de protection des mineurs genevois.

Les éducateurs et le personnel de protection des mineurs décrivent des jeunes, filles comme garçons, «avec une très mauvaise estime d'eux-mêmes», qui ressentent «beaucoup de souffrance dans le lien à autrui» et dont on «abuse de la vulnérabilité pour imposer des choses».

«Leur relation au corps est déconnectée de la réalité, ils ne perçoivent pas certains actes comme violents» Un éducateur spécialisé genevois la tribune de genève

Retrouvées à Marseille et Paris

Les réseaux de prostitution peuvent ensuite capter ces prostituées mineures «indépendantes» et les faire se déplacer en France voisine, où le nombre de mineurs prostitués de force se situe entre 7000 et 10 000, une augmentation de 40% depuis 2021. 98% sont des filles.

Le quotidien genevois relate des cas de jeunes filles suisses retrouvées à Paris où à Marseille, où au moins une a été séquestrée.

