Vidéo: watson

La RTS fait un débat avec de faux politiciens

Lors du lancement de l’émission Infrarouge de la RTS mercredi soir, tout nous paraissait normal. Mais à y regarder de plus près, quelque chose clochait. La RTS aurait-elle osé un débat politique avec un faux Alexis Favre et de faux invités? On vous explique.

Plus de «Société»

Mercredi soir, l'émission Infrarouge de la RTS nous a peut-être donné un petit avant-goût du futur en organisant un débat politique entièrement orchestré par l'intelligence artificielle.

Les téléspectateurs ont été accueillis par un Alexis Favre de synthèse, entouré d’une fausse Céline Amaudruz (UDC) et d’une réplique numérique de Samuel Bendahan (PS). Et oui, vous avez bien lu; ce débat politique était à 100% un «deepfake».

Deepfake, kezako? Un deepfake, ou hypertrucage, est une technique de synthèse multimédia utilisant l'intelligence artificielle pour manipuler des fichiers vidéo ou audio existants. Le deepfake en vidéo remplace le visage, la voix ou le corps d'une personne dans une séquence vidéo existante par celui d'une autre personne, de manière réaliste. Cela permet, par exemple, de faire prononcer à une célébrité des propos qu'elle n'a jamais tenus.

Et devinez de quoi ces avatars de personnalités romandes ont débattu? De deepfakes! La RTS a en effet procédé à une véritable mise en abyme des enjeux, en permettant aux «faux» politiciens d’aborder des sujets brûlants comme la sécurité, la démocratie, et les défis que posent ces technologies.

«L’idée que quelqu’un puisse voler mon identité pour me faire dire des choses que je n’ai jamais dites me semble effrayante» Une phrase prononcée par la fausse Céline Amaudruz.

Le making-of nous révèle que chaque mot, visage et voix du débat étaient générés par l'IA, avant d'être incrustés numériquement sur les trois acteurs jouant les rôles des invités et d’Alexis Favre.

«La machine n'a pas réussi à capturer notre essence… mais pour combien de temps encore ?» Le vrai Samuel Bendahan.

Céline Amaudruz, admet que, bien que troublant, le manque d'émotion humaine restait palpable. «Dans un débat politique, il faut partager des émotions», soulignait-elle.

Une question doit encore être réglée, et même l'intelligence artificielle ne peut pas encore le prédire: quel est le rôle des états dans la régulation des deepfakes, et jusqu'où la responsabilité des géants de la tech doit-elle être engagée?

Le débat politique 100% faux de la RTS Vidéo: watson

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants

1 / 30 Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants source: jérémy pomeroy

Harry Potter en Balenciaga, ça existe grâce à l'IA