Ex-junior d'un club suisse tué dans un accident au Portugal

de Antoine POLLEZ, strasbourg et Viken KANTARCI, marseille

Le joueur, qui évoluait pour l'UD Oliveirense en deuxième division portugaise, a perdu la vie après que son véhicule se soit retourné dans le Tunnel do Covelo à Porto, aux alentours de 8 heures. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas survécu avant d’être transporté à l’hôpital. (jah/ats)

Yvann Martins (19 ans) a perdu la vie ce week-end dans un accident de la route au Portugal, a indiqué son club UD Oliveirense. Martins avait évolué avec les juniors M17 et M19 des Young Boys avant de partir à l'été 2024 dans le club qui milite en 2e division portugaise.

Plus de «Société»

Yvann Martins, 19 ans, est décédé dans un accident de la route au Portugal, après avoir joué pour les Young Boys et UD Oliveirense.

Des scientifiques filment la relation improbable d’un requin et d’un poulpe

Les plus lus

On vous raconte tout sur l'équinoxe de printemps

On franchit l'équinoxe ce jeudi 20 mars 2025, il fait beau, il fait jour, c'est le printemps. Mais c'est quoi cet équinoxe? On vous raconte tout.

C'est le printemps et non pas parce que le marronnier de la Treille à Genève a eu sa première feuille. Mais parce qu'un phénomène astronomique majeur marque le début de cette saison tant attendue: l'équinoxe. Mais qu'est-ce que l'équinoxe de printemps, et quelles sont ses implications? Plongeons dans ce phénomène fascinant qui marque un tournant crucial dans notre calendrier solaire.