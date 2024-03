Suivez les conseils de notre «champion du monde» pour déménager sans prises de tête. Image: Shutterstock

Vous déménagez? Voici les 9 règles d'or du «roi» de la discipline

Notre correspondant à l'étranger a tellement déménagé en deux décennies qu'il s'est autoproclamé champion du monde de la discipline. Suivez donc attentivement ses conseils, testés et approuvés, si vous vous apprêtez, vous aussi, à faire vos cartons.

Sur les 18 dernières années, j'ai déménagé onze fois. Ne demandez pas les causes de cette bougeotte. Parfois, c'était pour une raison, parfois pour une autre. La plupart du temps, mon prochain domicile semblait tellement plus séduisant que l'actuel.

Tous ces mouvements m'ont permis d'apprendre à gérer sereinement un déménagement. Dans le meilleur des cas, tout mon barda était prêt à être transféré en trois heures. Au fil du temps, je suis devenu paresseux, la fondation d'une famille m'a rendu plus sédentaire. Par conséquent, il aura fallu pas moins de quatre déménagements pour nous installer dans notre merveilleux lieu de résidence actuel.

Pour que tout le monde devienne un parfait oiseau migrateur – chaque changement de domicile est une chance unique d'élargir ses horizons – il y a neuf règles d'or à respecter. Toutes sont garanties sans sang, ni sueur ni larmes.

Des caisses, des caisses de caisses!

Elles sont la pierre angulaire d'un déménagement heureux. Au quotidien, ne laissez traîner aucun objet qui n'aurait pas sa place dans une caisse: jouets, casques de ski, accessoires de jardin, chaussettes, tout! Les tiroirs qui débordent sont un signe de défaite; les vainqueurs misent sur des étagères avec des boîtes de rangement amovibles.

Les boîtes en plastique gris empilables sont l'arme secrète par excellence. Emparez-en-vous, quitte à faire une croix sur l'esthétisme! Tout ce qui est déjà rangé dans une caisse n'a pas besoin d'être emballé lors du déménagement.

Profiter des avantages de la numérisation

Cela peut devenir un crève-coeur, mais il faut vous séparer de vos collections de CD, de DVD et de livres. Ce n'est pas pour rien qu'on a inventé le streaming. Les livres, c'est has been. Et comme je suis moi-même has been, j'enfreins ma propre règle, car je ne suis tout simplement pas capable de m'y soustraire. Faire la navette pour mes 120 caisses de livres m'a valu une tendinite de trois mois pendant mon dernier déménagement l'année dernière. Je sais donc de quoi je parle!

Ne déménager que le strict nécessaire

Cette règle n'est pas de moi, mais elle est utile. Trois mois avant l'échéance, triez les vêtements, les souvenirs, la vaisselle, les bibelots et autres objets dont vous n'êtes pas sûr d'avoir encore besoin. Rangez-les dans une boîte à part. Si vous n'y pensez plus jusqu'au déménagement, c'est le moment de tout donner, débarrasser ou vendre d'occasion.

Renoncez à stocker des meubles, c'est un gaspillage d'argent, vous n'en aurez plus jamais besoin. L'élimination de choses superflues a un effet libérateur. Celui qui déménage fréquemment et applique cette règle atteindra un état d'apesanteur mentale.

Ne pas faire soi-même ce qui pourrait être réalisé par un professionnel

On ne saurait trop insister sur cette règle. Déménagez vous-même vos caisses (voir règle 1) et le reste de vos affaires légères, mais laissez les professionnels du déménagement s'occuper du reste. Ils interviennent en quelques heures, en se concentrant sur les meubles lourds, ce qui permet d'alléger la facture. Si vous tombez sur une entreprise efficace, rappelez-la. La plupart d'entre elles récompensent la fidélité de leur clientèle.

Ne jamais déménager en un seul jour

Je sais...ce n'est pas toujours faisable. Idéalement, il faudrait avoir accès à son ancien et à son nouveau domicile pendant sept jours ou plus. De quoi avoir suffisamment de temps pour transporter soi-même les cartons (règle 1), avant que les déménageurs ne s'occupent du reste (règle 4). Si le nouveau logement n'est pas disponible à l'avance, pensez à trouver un lieu de stockage provisoire proche de votre futur logement, par exemple dans la cave ou le garage.

Une amitié vaut plus qu'un déménagement bon marché

Ne demandez jamais, jamais, vraiment jamais (!) à vos bons amis et à votre entourage de vous aider. Tactiquement, vous pourriez solliciter vos proches les moins chers (sans réel espoir qu'ils acceptent, cela va de soi), mais vous leur aurez au moins donné mauvaise conscience et ils vous laisseront désormais tranquilles. En revanche, le risque que des amis cassent quelque chose ou se sentent exploités est simplement trop élevé.

Quand j'étais étudiant, il courait la rumeur infondée que j'étais a) toujours disponible et b) toujours disposé à aider gratuitement. Ainsi, deux fois par semaine, je recevais des demandes de «collègues» dont je n'avais plus de nouvelles depuis des années. J'ai perdu contact avec la totalité d'entre eux depuis.

Ne nettoyer que ce qui est absolument indispensable

Le principe est le même que pour le déménagement à proprement parler, voir règle 4. Epargnez-vous l'état des lieux humiliant, et laissez faire une société de nettoyage. Les coûts que cela engendre compensent largement la crise de nerfs que vous éviterez.

Un collègue d'université qui m'avait loué sa piaule au noir (et franchement pas très propre) pour payer moins d'impôts m'a menacé d'appeler un avocat lorsque j'ai quitté l'appartement. Selon lui, je n'avais pas bien nettoyé la hotte d'aspiration de la cuisinière. Je ne l'ai plus jamais revu.

Vive les photos avec le téléphone portable

Avant d'emménager, photographiez chaque détail intérieur et extérieur de votre nouveau logement et téléchargez les images sur votre cloud. C'est le meilleur état des lieux pour vous dédouaner ultérieurement.

Vive l'électricien

Enfin, voici une sous-règle de la quatrième: faites appel à un électricien pour installer toutes les lampes. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des années de contemplation des fils verts, bleus et jaunes qui pendent du plafond. Même si vous déménagez beaucoup, vous ne serez pas épargnés – bien au contraire.

