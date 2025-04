Si vous avez quelques millions à dépenser, ce bien immobilier pourrait vous intéresser.

La villa romande d'Audrey Hepburn est à vendre pour une fortune

La légende du cinéma Audrey Hepburn a longtemps vécu dans le canton de Vaud. Sa villa aux abords du Léman est désormais à vendre.

Un jour, Audrey Hepburn a fui l'agitation de Hollywood pour s'installer en Suisse. Elle a vécu pendant 30 ans dans une villa au bord du lac Léman. Désormais, la luxueuse demeure est en vente.

Sa villa «La Paisible», construite en 1733, est située dans le petit village de Tolochenaz, qui compte à peine 500 habitants. De 1963 à 1993, l'icône hollywoodienne a résidé dans la villa et, selon ses propres déclarations, y a passé le plus de temps possible.

La villa vue de l'extérieur.

Immense jardin

La maison dispose de 21 pièces et se trouve sur un terrain qui s'étend sur 16 000 mètres carrés. Le jardin très spacieux est rempli de poiriers, de pommiers et de cerisiers. On y cultive également des pommes de terre, des tomates et des citrouilles. Hepburn s'est consacrée au jardinage et a ainsi trouvé la paix loin de la vie sauvage d'Hollywood, écrit die Welt.

La propriété a une superficie d'environ 16 000 mètres carrés. Image: realestate.juliusbaer.com

La maison de 1000 mètres carrés offre douze chambres et huit salles de bains. Il y a également une piscine chauffée dans le jardin. Il y a deux garages et de nombreuses places de stationnement extérieures, permettant d'accueillir une grande flotte de véhicules. Les futurs propriétaires pourront profiter d'un appartement d'invités.

Voici combien coûte la propriété

Selon l'agent immobilier en charge de la villa, de nombreux acheteurs potentiels venant de toute l'Europe seraient déjà intéressés par le dossier. Étant donné que de nombreuses personnes sont «insatisfaites» de la situation fiscale dans leur pays d’origine, la Suisse constitue une option particulièrement adaptée. Le canton est également considéré comme une destination attractive, car il dispose de nombreuses écoles internationales et est bien desservi par les transports.

Le prix pour obtenir ce modeste logis? Les intéressés devraient débourser 19 millions de francs pour le bien.

Il reste cependant un petit hic: la maison a besoin d'être rénovée. Il faudrait investir au moins 460 000 francs, car les huit salles de bains et la cuisine en particulier ne répondent plus aux normes modernes.

La star en Suisse

Audrey Hepburn est considérée comme l’une des plus grandes actrices de Hollywood. Elle est devenue une légende avec des films tels que Diamants sur canapé de 1961 et Charade de 1963. Elle a également marqué l'histoire de la mode. Le créateur de mode français Hubert Givenchy a conçu pour elle «la petite robe noire».

Audrey Hepburn sur une affiche de son film Diamants sur canapé. Image: wikicommons

L'actrice est décédée des suites d'un cancer dans sa propriété de Tolochenaz et a été enterrée au cimetière local. (kek/ traduit par jod)