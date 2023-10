L'ancien manoir des Bennifer est en vente

image: dirt.com X capture

Vous avez de l'argent de côté? Le manoir des Bennifer est en vente

Vous avez quelques économies? Vite, saisissez l'opportunité! La propriété dans laquelle les Bennifer ont roucoulé après leur mariage est remise sur le marché.

La manoir que notre couple préféré de la «West coast» a loué pour un temps est en vente, nous apprend le Robbreport. En effet, c'est dans cette demeure que les Bennifer ont coulé des jours heureux juste après leur mariage. Le couple a résidé en ces murs le temps de trouver leur véritable nid d'amour, sur lequel ils ont d'ailleurs mis le grappin en février.

Du coup, puisque les Bennifer n'y mettent plus les pieds, le manoir est marqué du sceau de l'obsolescence. Ben oui, à quoi bon avoir six villas pour s'engueuler, quand une voiture suffit?

Construit à l'origine dans les années 1930, ce complexe a également accueilli Danny DeVito et Rhea Perlman pendant plus de deux décennies dans les années 1990.

Si vous avez quelques petites économies de côté, vous aurez peut-être bientôt l'occasion d'acquérir cette Mansion qui est désormais aux mains du milliardaire australien James Packer, fils du défunt magnat des médias Kerry Packer. Celui-ci avait acquis le manoir pour quelque 64 millions de dollars.

Vous voudrez certainement connaitre la coquette somme qu'il vous faudra débourser pour vous balader en mode «JLO from the block» à Beverly Hills? Ce sera 85 millions de dollars. Tout rond. Ben oui, inflation oblige!

On vous offre la visite

Bon, puisque vous avez l'air intéressé, laissez-nous jouer le rôle de courtier (notre rêve!). La modeste demeure est dotée de 12 pièces, dont on peut claquer toutes les portes de façon brusque au besoin.

Le style de la maison? C'est typiquement JLo, on ne va pas vous mentir. Pour être poli, c'est «traditionnel et élégant» (traduction: c'est plus que conventionnel). Les espaces de vie sont, selon les mots de Vanity, «immenses et très lumineux». Tout comme les armoires, de la taille d'un petit appart parisien, dans lesquelles vous pourrez prendre toutes vos aises, ou même organiser des retraites karmiques.

Si vous sentez que vos Bentley et autres Porsche sont un peu à l'étroit dans votre «crib» actuelle, pas de soucis; la propriété dispose de deux garages, l'un pouvant accueillir six voitures, et l'autre deux. Pratique, on vous dit!

Puisqu'une image vaut mille mots, on vous laisse admirer:

L'entrée fait très «grande dame». La demeure dispose de cinq chambres situées à l'étage supérieur et au rez-de-chaussée. Chacune disposant d'une salle de bain privée, of course!

image: dirt.com

Le lot comprend le bloc principal et les maisonnettes pour le personnel. A coup sûr, vos voisins seront des célébrités.

image: dirt.com

Une entrée aussi vaste qu'un séjour, on ne dit pas «non»!

image: dirt.com

La déco est un poil chargée, mais on apprécie la carpette élimée type «maison de campagne».

image: dirt.com

image: dirt.com

Pour les petites sauteries et grillades de saucisses en mode «countryside»:

image: dirt.com

image: dirt.com

Vous pourrez vous prélasser dans votre bar privé avec salle de jeux. Ou si vous ne voulez pas vous taper une file d'attente pour voir vos propres films, vous pouvez vous réfugier dans la salle de cinéma disposant d'immenses canapés moelleux. Not bad!

image: dirt.com

Qu'est-ce qu'une maison premium sans sa cave à cigares et sa cave à vin?

image: dirt.com

Impossible de se sentir stressé après être passé dans cette pièce.

image: dirt.com

L'ancienne chambre principale des Bennifer comprend une double salle de bains. Selon Vanity, vous trouverez également deux chambres pour le personnel avec salle de bains privée, qui disposent d'une entrée extérieure et d'un ascenseur. Rien que cela.

image: dirt.com

image: dirt.com

image: dirt.com

image: dirt.com

Les Bennifer ont pensé à tout, même à la plancha.

image: dirt.com

