Katy Perry va partir très loin. Keystone

Quelqu'un va envoyer Katy Perry dans l'espace

L'artiste et cinq autres femmes s’envoleront dans l’espace avec Blue Origin au printemps, aux côtés de Lauren Sanchez, la fiancée de Jeff Bezos.

Plus de «Société»

La célèbre chanteuse américaine Katy Perry va prochainement partir dans l’espace aux côtés de cinq autres femmes, dont Lauren Sanchez, la fiancée de Jeff Bezos, a annoncé jeudi la société spatiale du fondateur d’Amazon, Blue Origin.

Ce vol se tiendra «au printemps», a précisé l’entreprise américaine dans un communiqué. Il s’agira du 11ᵉ vol habité mené par Blue Origin, qui propose depuis plusieurs années déjà des vols de tourisme spatiaux grâce à sa fusée New Shepard et a mené en janvier son premier vol orbital, grâce à un lanceur bien plus puissant nommé New Glenn.

Blue Origin. Keystone

L’artiste Katy Perry, chanteuse incontournable de la pop américaine et rendue célèbre mondialement par son titre I kissed a Girl en 2008, sera notamment accompagnée de Kerianne Flynn, productrice de film, et d’Amanda Nguyen, fondatrice d’une ONG engagée dans le combat contre les violences sexuelles.

L’entreprise Blue Origin a déjà emmené 52 personnes, dont d’autres célébrités, comme William Shatner, qui incarnait le mythique capitaine Kirk dans la série Star Trek, au-dessus de la ligne de Kármán, qui marque à 100 kilomètres d’altitude la frontière de l’espace selon une convention internationale. Lors de cette expérience de quelques minutes, les passagers peuvent se détacher de leur siège et flotter brièvement en apesanteur.

William Shatner. Keystone

La fusée entièrement automatisée décolle à la verticale et la capsule se détache en vol, avant de retomber sur Terre freinée par des parachutes et un rétropropulseur. Le prix du billet est tenu secret. Le grand concurrent de Blue Origin pour ce type de vols suborbitaux est Virgin Galactic, qui propose une expérience similaire. (jah/afp)