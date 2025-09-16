Quatre chanteuses se partagent l'affiche de «Génération Céline». WireImage

Quatre chanteuses vont rendre hommage à Céline Dion

La chanteuse Céline Dion sera au coeur d'un nouveau spectacle hommage, dans lequel quatre chanteuses vont interpréter les plus grands tubes de la diva.

Pour interpréter les plus grands tubes de Céline Dion, dont les fans espèrent le retour, quatre chanteuses se partagent l'affiche de «Génération Céline», spectacle hommage piloté par Erick Benzi, fidèle arrangeur de la star québécoise.

«Il y a une vraie attente de se retrouver tous ensemble, de chanter, de danser sur les chansons qu'on connaît. Et je pense que Céline, elle incarne ça», s'enthousiasme Erick Benzi, aux manettes de ce «tribute», ou spectacle hommage, un format qui rencontre un vif succès en France comme à l'étranger.

Pour «Génération Céline», qui démarre vendredi à Beauvais (Oise) avant Paris ce week-end puis une tournée en 2026, il a écouté les maquettes de plus de 200 chanteuses avant de retenir une vingtaine de candidates pour les castings.

«D'abord, est-ce qu'on est capable de chanter All by myself ? Il y a des chansons comme ça qui sont des espèces de couperets», lance Benzi, en référence au standard d'Eric Carmen repris par Céline Dion en 1996.

4 chanteuses pour 1 diva

Quatre chanteuses ont été sélectionnées pour interpréter des tubes en français et en anglais, tels que On ne change pas, I'm alive ou My heart will go on, le thème du Titanic de James Cameron. Catherine Pearson - chanteuse québecoise qui officie déjà dans le spectacle Passion Céline au Canada -, Magali Ponsada, Chiara Nova et Virginie Rohart unissent leurs voix, aux ressemblances troublantes avec celle de leur idole.

Plutôt que de faire incarner la star par une seule artiste, il a préféré opter pour «le fun d'une soirée» où «on raconte sa vie musicale» comme «un groupe de fans», explique le directeur de ce show produit par Richard Walter, l'un des spécialistes des «tributes» (Queen, Pink Floyd).

«Je connais bien Céline, parce que j'ai fait quatre albums avec elle, donc je sais un peu comment raconter cette histoire-là sans la trahir, sans mettre quoi que ce soit en péril», assure Erick Benzi, qui a notamment œuvré sur son album culte D'Eux, avec Jean-Jacques Goldman.

Mais «il faut être bien conscient qu'on ne peut pas remplacer Céline: ce n'est pas qu'une des cinq meilleures chanteuses du monde - déjà ça, c'est difficile à trouver - mais c'est aussi une icône de mode, un conte de fées», s'exalte celui qui fut aussi proche de son mari et mentor René Angélil, décédé en 2016.

Le combat de Céline

Céline Dion se bat depuis 2022 contre le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable.

Après quatre ans sans se produire en public, elle était réapparue à la tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, pour interpréter en mondovision l'intemporel Hymne à l'amour d'Édith Piaf.

L'amour du public tient en partie à sa musique, «à la fois très exigeante au niveau vocal et en même temps très populaire», relève Erick Benzi.

Tribute to Céline Dion, Entre-D'eux, Destin: les spectacles-hommages à la star sont légion, portés par un répertoire qui reste une valeur sûre et la demande d'un public jamais rassasié.

D'autant que son éventuel retour, en concert ou à travers un nouvel album studio, alimente les rumeurs mais reste hypothétique à ce stade.

Les fans se consolent avec l'anniversaire de l'album D'eux, sorti il y a 30 ans avec des chansons (Pour que tu m'aimes encore, Je sais pas) écrites par Goldman et devenues cultes. Il est encore le disque francophone le plus vendu au monde, à environ 10 millions d'exemplaires.

«Quand je serai plus là», déclarait la chanteuse de 57 ans dans un documentaire diffusé fin août sur M6, «je pense sincèrement qu'il sera encore joué et qu'il sera encore chanté».

