L'humoriste ayant grandi à Villeneuve souhaite voir plus de talents suisses mis en avant. images: dr

Cet humoriste accuse le Montreux Comedy de «pisser sur la scène romande»

L'humoriste romand Yoann Provenzano accuse le Montreux Comedy de ne pas mettre assez en avant les talents locaux. Le festival lui a répondu.

Plus de «Société»

«J’ai un problème avec le Montreux Comedy». Yoann Provenzano en a gros sur le coeur. Alors que la 36e édition du Montreux Comedy Festival se tient 12 au 22 novembre 2025, l'humoriste romand a saisi son compte Instagram pour publier un message de ras-le-bol.

Sur une publication en slides successifs, grosses lettres blanches sur fond noir, Provenzano ironise: «Une énième édition qui a vu se produire sur scène autant de Suisses qu’il faut de monde pour faire un 2v2 en beach volley. LE festival francophone basé en SUISSE qui pisse encore sur la scène romande après s’être désaltéré pendant 1 semaine à la 1664. »

Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram 1 / 20 Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram source: instagram provenzano

Selon cet enfant de Villeneuve, l'événement ne laisserait pas assez de place aux talents locaux, au profits d'humoristes pêchés de l'autre côté des frontières. Majoritairement de France, mais également de Belgique et du Canada.

Assurant ne pas remettre en question le talent de tous les humoristes présents au festival, le Romand plaide pour une mise en avant plus conséquente des humoristes du cru. «Sur nos plateaux, on a largement de quoi retourner n’importe quelle salle, mais apparemment, si ces rires ne proviennent pas de caves parisiennes, mais de celles de Lausanne, Genève, Fribourg ou Sion, ils ne seront bons que pour des premières parties», continue-t-il, amer.

Yoann Provenzano dit ne pas demander la lune - soit des galas 100% suisses. Mais, comme il l'explique, il cherche davantage de respect au sein d'une industrie toujours plus compétitive. «Je fais ce post pour que, nous, artistes suisses, on arrête de se foutre à genoux face à tout ça, qu’on arrête de baiser cette main qui ne sert qu’à nous enfoncer jusqu’à ce qu’on ne nous voit plus.»

«C’est pas parce qu’on est à disposition qu’il fait nous traiter comme de la merde»

La publication, qui compte presque 7000 likes, a été commentée par certaines personnalités du milieu. A l'instar de Blaise Bersinger, qui a lâché un «Bah oui! 🙏🏻 💪🏼 🇨🇭»

Trois artistes romands durant le festival

Contacté directement par watson, Yoann Provenzano nous donne un peu plus de contexte sur son coup de sang digital.

Il le promet, son intervention n'est en rien motivée par une quelconque «animosité envers le festival». Elle émerge plutôt d'un sentiment de «déception» et de «ras-le-bol». Il confirme avoir remarqué un manque de présence de Romands, qui, pour les galas du Montreux Comedy, «s'élèvent à 3, sur toute la durée du festival.» Un «phénomène récurrent depuis plusieurs années», selon ses constatations.

Lui-même a été convié pour un gala, mais explique avoir dû décliner, car il n'a reçu l'invitation que deux mois avant la date du show. Pas de quoi lui laisser la latitude de s'organiser, ni de se préparer. «J'en ai discuté avec d'autres humoristes, et je trouvais dommage de ne pas voir plus de collègues à qui on donnerait leur chance», confie-t-il encore à watson. Provenzano assure n'avoir pas pu en discuter directement avec le Montreux Comedy, pour l'instant.

«Mais ce serait bien et sain qu'on échange sur le sujet»

Montreux rétorque

De son côté, le fameux festival d'humour, qui a répondu à la polémique par une prise de position formelle, assure «regretter le post de Yoann Provenzano».

Son rôle premier, justifie Montreux Comedy, n’est pas de défendre uniquement l’humour suisse, mais de créer en Suisse «la plus grande proposition d’humour francophone.»

«Depuis 36 ans, le festival soutient naturellement l’humour suisse en favorisant l’émergence de nouveaux talents, notamment via La Relève par Montreux» Le Montreux Comedy via communiqué

Le festival donne pour exemples le fait qu'il soutient de jeunes pousses comme Fiona G et Nina Cachelin, «un bel exemple de ce vivier cette année.»

«Toutes les têtes d’affiche romandes actuelles sont déjà passées par les galas: Thomas Wiesel, Alexandre Kominek, Marina Rollman, Yann Marguet, Julie Conti, (..). Montreux Comedy observe les nouveaux talents avec attention, travaille étroitement avec les comedy clubs suisses, et suit ces talents pour les programmer au moment opportun, et ce depuis de nombreuses années.» Montreux Comedy via communiqué.

L'institution se défend également par rapport à la question des financements publics, qui permettent selon elle «une proposition forte unique dans toute la Francophonie, qui génère d’importantes retombées économiques et touristiques dans le bassin lémanique».

Reste à savoir si le festival, qui était en ce jour en pleine conférence de presse pour annoncer la stratégie 2026 du Montreux Comedy, prendra les revendications de Yoann et de ses collègues en compte.

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest