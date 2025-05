Céline Dion à Bâle? On en sait plus sur LE mystère de l'Eurovision

On attend avec impatience ses éventuelles déclarations dans le futur, seul moyen de réellement lever le voile sur le plus grand mystère de l'Eurovision.

Alors, que s'est-il vraiment passé? Selon les informations de la radio suisse SRF , les organisateurs étaient bel et bien en contact avec l’équipe de la chanteuse. Mais le média Gala rappelle que du côté de l'organisation, tout n'était pas clair. Il semble que le flou ait pénétré jusqu'au coeur de la toile, et jusqu'au bout de la nuit.

On a certes apprécié voir Louane manger du sable, et trembler pendant le classement de la Suisse, mais tout ça aurait eu un autre goût si l'interprète de Je ne vous oublie pas avait jailli comme par magie devant nos yeux ébahis, en dépit des soucis de santé qu'on lui connait.

Ces quelques petits vocables ont eu l'effet d'une bombe. Pour une poignée d'irréductibles, ils auraient bien pu être le présage d'une apparition en chair et en os durant le concours. Les spéculations ont alors été bon train. Viendra à Bâle? Viendra pas? Cela aurait été hautement symbolique. Ce serait, depuis son come-back, la troisième apparition de la chanteuse, après le défilé Elie Saab et les Jeux olympiques de Paris. Cela aurait aussi été une façon de marquer d'une pierre blanche l'importance qu'a eue sa victoire à l'Eurovision sur sa prestigieuse carrière.

Si vous avez suivi religieusement l'Eurovision, vous aurez certainement frétillé comme un gamin au moment où, après moult et moult rumeurs, une vidéo préenregistrée de Céline Dion - NOTRE Céline - a été diffusée. Dans celle-ci, la diva nous a lancé un message poignant, mêlant remerciements et souvenirs de sa magnifique victoire sous la bannière suisse à l'Eurovision, en 1988, avec le titre Ne partez pas sans moi.

